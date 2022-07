Près de 50% des écoles du CSSBE sont en mauvais et très mauvais état

Près de la moitié des 74 écoles et établissements d'enseignement que compte le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) sont jugés dans un état « mauvais » ou « très mauvais ».

C'est du moins ce qui ressort de la compilation 2021 du ministère de l'Éducation sur l'état des bâtiments scolaires au Québec.

Seulement quatre édifices obtiennent la cote la plus haute, soit A (Très bon) sur le territoire Beauce-Etchemin: l'Éco-Pin de Notre-Dame-des-Pins, La Découverte de Sainte-Hénédine, le CIMIC et le CPF Aire de chantier à Saint-Georges.

Les autres indices d'évaluation sont B (Bon), C (Mauvais) et D-E (Très mauvais).

Vingt écoles sont classées avec la cote B et 15 sont cotées C.

De plus, 30 établissements sont en «très mauvais» état avec une note D. Parmi celle-ci, l'école Maribel de Sainte-Marie-de-Beauce, qui sera toutefois entièrement reconstruite en dehors de la zone inondable.

L’école L’Accueil de Scott porte la cote E dans cette compilation mais sera reclassée au niveau A puisqu'une nouvelle bâtisse flambant neuve ouvrira ses portes en septembre.

Il en va de même pour l’école La Tourelle de Saint-Benjamin, qui sera entièrement rénovée au cours de la prochaine année au coût de 5,4 M$.

L’école de Saint-Robert-de-Bellarmin, l’école Roy de La Guadeloupe et l’école secondaire de la Haute-Beauce de Saint-Évariste-de-Forsyth ferment la marche avec un état de vétusté établi au niveau E.

Au secondaire, l'école Veilleux à Saint-Joseph, les polyvalentes Saint-François de Beauceville, des Abénakis de Saint-Prosper et Benoit-Vachon de Sainte-Marie sont considérées en «bon état» (B), suivi de la polyvalente Saint-Georges (C), puis des Appalaches à Sainte-Justine (D) et Bélanger à Saint-Martin (D).

École Ville Cote CFP Aire de chantier Saint-Georges A CIMIC Saint-Georges A La Découverte Sainte-Hénédine A L’Éco-Pin N-Dame-des-Pins A Arc-en-Ciel Saint-Odilon-de-Cranbourne B Veilleux Saint-Joseph-de-Beauce B Polyvalente Saint-François Beauceville B L’Arc-en-Ciel de Saint-Narcisse Saint-Narcisse-de-Beaurivage B Rayons-de-Soleil Saint-Magloire B Du Petit-Chercheur Sainte-Rose-de-Watford B Des Sommets Saint-Zacharie B Jouvence Sainte-Aurélie B Polyvalente des Abénaquis Saint-Prosper B Barabé Saint-Isidore B Drouin Saint-Isidore B Édifice Mgr-Beaudoin Saint-Georges B Les Petits-Castors Saint-Georges B L’Astrale Saint-Sylvestre B Polyvalente Benoît-Vachon Sainte-Marie B Sainte-Thérèse Saint-Honoré-de-Shenley B Nazareth Saint-Ludger B L’Éveil Sainte-Marie B Harmonie Saint-Georges B Curé-Beaudet Saint-Éphrem-de-Beauce B CF des Bâtisseurs Saint-Joseph-de-Beauce C Notre-Dame Saint-Prosper C Grande-Coudée Saint-Martin C De Léry Beauceville C D’Youville Saint-Joseph-de-Beauce C Des Lutins Saint-Gédéon-de-Beauce C Polyvalente de Saint-Georges Saint-Georges C L’Écolinière Saint-Côme–Linière C Dionne Saint-Georges C Aquarelle de Saint-Georges Saint-Georges C La Source Saint-Patrice-de-Beaurivage C Lacroix Saint-Georges C Les Sittelles Saint-Georges C Deux-Rives Saint-Georges C CFP Pozer Saint-Georges C Saints-Anges Saints-Anges D Tremplin Saint-Victor D Polyvalente Bélanger Saint-Martin D Monseigneur-De Laval Beauceville D Sainte-Famille Tring-Jonction D Lambert Saint-Joseph-de-Beauce D L’Envolée Frampton D Louis-Albert-Vachon Saint-Frédéric D L’Enfant-Jésus Vallée-Jonction D Saint-Louis La Guadeloupe D Mgr-Feuiltault Sainte-Marie D Maribel Sainte-Marie D Notre-Dame de Saint-Elzéar Saint-Elzéar D Notre-Dame de Lac-Etchemin Lac-Etchemin D Arc-en-Ciel de Saint-Camille Saint-Camille-de-Lellis D Petite-Abeille Saint-Cyprien D Fleurs-de-Soleil Sainte-Justine D Du Trait-d’Union Saint-Prosper D Des Appalaches Sainte-Justine D L’Étincelle de Sainte-Marguerite Sainte-Marguerite D L’Aquarelle de Saint-Bernard Saint-Bernard D Monseigneur-Fortier Saint-Georges D Édifice Les Sources Saint-Georges D Kennebec Saint-Côme–Linière D Martinoise Saint-Martin D Des Bois-Francs Saint-Théophile D Des Joyeux-Compagnons Saint-Gédéon-de-Beauce D Sainte-Martine Courcelles D Notre-Dame-du-Rosaire Saint-Benoît-Labre D Atelier Sartigan Saint-Georges D La Tourterelle Saint-Benjamin E L’Accueil Scott E Bellarmin Saint-Robert-Bellarmin E Roy La Guadeloupe E Secondaire de la Haute-Beauce Saint-Évariste-de-Forsyth E

Réactions du ministre Roberge

La sortie de ces données mercredi coïncidait avec le passage du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, venu à Saint-Georges visiter le chantier du Complexe multisport, présentement en construction sur les terrains de la cité étudiante, un projet de 42 M$.

« Ça me dit [ces données] qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais j'aimerais apporter un bémol à ce sujet-là. Les indices de vétusté sont calculés en fonction des travaux à faire pour ramener le bâtiment à l'état neuf, s'il y 10, 15, 20% de travaux à faire. Ça veut pas dire que c'est dangereux, que c'est malsain. Ceci dit, on a mis les sommes ici dans la région Beauce-Appalaches. Sous notre gouvernement, c'est 240 millions $ qu'on a mis en quatre ans pour rénover les écoles. Je ne parle pas des agrandissements ici, seulement des rénovations. Sous le gouvernement précédent, c'était moins de 110 (millions). On a plus que doublé les. montants. Donc, va falloir continuer de le faire. Moi j'ai confiance qu'on est en train de les retaper nos écoles », a-t-il répondu à EnBeauce.com.

Pour sa part, le directeur général du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin, Fabien Giguère, qui accompagnait le ministre lors de sa visite, a rappelé que depuis le relevé établi au printemps 2021, des sommes importantes avaient été investies dans le maintien, de l'ordre de près de vingt millions l'an dernier et de 28 M$ l'année précédente. « On investit cette année encore et pour les prochaines également », a-t-il dit.