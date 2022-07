Centre de formation des Bâtisseurs: des élèves récompensés

Plus de 200 personnes se sont réunies le 17 juin dernier à l'occasion du 6e Gala méritas du centre de formation (CF) des Bâtisseurs.

Au cours de cette soirée, 68 finissantes et finissants ont reçu une attestation de réussite 2021-2022.

Cet événement a également permis de remettre des mentions d’honneur dans différents programmes, soit Charpenterie-menuiserie, Ébénisterie, Comptabilité, Lancement d’une entreprise, Secrétariat, Adjoint/adjointe administrative, Infographie et Cuisine (duplex). Des méritas ont aussi été décernés à des élèves en francisation et en formation générale des adultes.

Plus de 35 distinctions remises

C’est aussi lors de cette soirée que 24 certificats honorifiques ont été remis à des élèves issus des 11 secteurs de formation. Ces élèves ont été récompensés pour leur assiduité, leur rendement scolaire et leur comportement tout au long de leur programme.

De plus, huit certificats de la Fondation du mérite scolaire ont été remis à des élèves s’étant particulièrement démarqués pendant l’année scolaire 2021-2022.

L’équipe du CF des Bâtisseurs a aussi remis des bourses Maman va à l'école à Marie-France Boulanger, Sabrina Bourque, Mélissa Dubé et Michelle Lessard. Cette bourse est offerte pour encourager la persévérance scolaire, la détermination et le courage des mamans qui font un retour aux études. Notons que Maman va à l’école est un organisme québécois sans but lucratif ayant pour objectif d’aider les mères de famille monoparentale à obtenir un premier diplôme et à intégrer le marché du travail, tout en développant leurs habiletés parentales.

Cette cérémonie s’est terminée par une réception organisée par l’équipe-école en l’honneur des finissantes et finissants et de leurs invités.