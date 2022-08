Beauce-Etchemin: sept projets d'infrastructures scolaires totalisant plus de 78 M$

Sept projets d'infrastructures ont été présentés lors du conseil d'administration du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) qui se tenait hier soir.

Ces projets visent essentiellement à répondre aux besoins d'espace liés à l'augmentation du nombre d'élèves, le tout pour un montant total estimé à 78 241 660 $.

Voici les demandes qui ont été déposées au Plan québécois des infrastructures 2023-2033 :

- Agrandissement de huit classes de maternelle 4 ans et de quatre classes SRSS-EHDAA à Maribel 2.0 de Sainte-Marie (13 310 000 $).

- Construction d'une nouvelle école huit classes à Saint-René (19 635 061 $). Dans cette municipalité, les élèves actuels sont transportés à Saint-Martin. Cependant, l'école de la Grande Coudée est désormais à pleine capacité et ne peux plus vraiment être agrandie.

- Ajout de quatre classes à l’école Notre-Dame-de-Saint-Elzéar à Saint-Elzéar (7 894 310 $).

- Construction d’un gymnase à l’école des Appalaches à Sainte-Justine (6 595 677 $). Actuellement, l'établissement dispose d'un seul plateau sportif et celui-ci ne répond pas aux normes de tous les sports, ce qui l'empêche notamment de pouvoir accueillir des compétitions.

- Ajout de quatre classes et location de trois locaux modulaires à l’école L’Aquarelle de Saint-Bernard (8 387 137 $).

- Construction d'un centre de formation professionnelle pour le programme en charpenterie-menuiserie et ajout de dix classes d'éducation des adultes à Sainte-Marie (15 430 759 $). Cette formation est très demandée à la fois par les jeunes et en même temps par le secteur.

- Démolition et reconstruction du centre administratif des ressources technologiques et matérielles (CARTEM), (6 988 716 $). Cet édifice a subi d'importants dommages suite à un incendie il y a plusieurs années. Après évaluation, il est préférable de détruire le local actuel et d'en reconstruire un neuf et plus écoresponsable près du siège social du CSSBE.

« Ce sont les projets prioritaires, où on veut de la construction de nouvelles classes. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de projets dans le secteur Benoit-Vachon, du côté de Sainte-Marie. C'est parce que la clientèle augmente beaucoup plus dans ce secteur-là. On parle de Saint-Bernard, Saint-Elzéar, Sainte-Marie. Donc on élabore le projet pour avoir la subvention et après on peut partir en plans et devis », a précisé le directeur général du CSSBE, Fabien Giguère.