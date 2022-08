Rentrée scolaire: il manque près d'une vingtaine d'enseignants au CSSBE

En date du 23 août, le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) manquait encore 18 enseignants pour la rentrée.

Lors du conseil d'administration qui s'est tenu hier soir, le directeur général du CSSBE, Fabien Giguère, a indiqué qu'il manquait six spécialistes au niveau primaire, en anglais, en musique et en éducation physique. Cependant tous les postes de titulaires sont comblés. Tandis qu’au secondaire, ce sont 12 enseignants qu'il faut encore trouver, spécifiquement en science, en anglais, en univers social et en mathématiques.

Pour pallier à ce problème, notamment pour le secondaire, le CSSBE essaie de recruter des personnes qui ont un bac dans une discipline semblable. C’est ce qu’on appelle des « non légalement qualifiés (NLQ)». « Par exemple, on peut trouver quelqu’un qui a un bac en génie pour enseigner les mathématiques ou les sciences, car ils ont une plus grande facilité avec la discipline. On va les accompagner dans la pédagogie, avec des enseignants d’expérience, pour qu’ils puissent enseigner aux élèves », a expliqué Fabien Giguère.

Une rentrée normale

Actuellement, le CSSBE n’a reçu aucune mesure spécifique à appliquer en raison de la pandémie de COVID-19. Ce sera donc une rentrée normale pour les élèves et les professeurs, avec toutes les activités parascolaires habituelles. « Comme en septembre 2019 », se réjouit le directeur général.

Toutefois, les classes seront plus nombreuses avec une importante augmentation du nombre de personnes inscrites cette année. Il y a environ 500 élèves de plus que l’an passé, soit 350 au secondaire et 150 au primaire.

Plan d’engagement vers la réussite

Selon M. Giguère, la plus grande priorité pour l’an prochain, c’est la réécriture du Plan d’engagement vers la réussite (PEVR). Le Centre de services scolaires a reçu une prolongation d'un an alors que ce Plan devait se terminer en 2022.

« Donc on a une année pour écrire notre PEVR, avec nos projets éducatifs dans tous nos établissements. C’est un grand plus où il faut aller en consultation auprès de la population, des entreprises, des parents et de nos établissements. Notre but c’est de l’écrire cette année et de le faire approuver par notre conseil d’administration fin juin », a-t-il précisé.