Un tout nouveau site pour la formation en soins préhospitaliers d’urgence

La direction du Cégep Beauce-Appalaches a présenté mardi le nouveau site et les nouveaux locaux dans lesquels évolueront les étudiants du programme en Soins préhospitaliers d’urgence (SPU) offert au campus de Lac-Mégantic

Les cours de formation générale seront donnés au centre d’études collégiales de Lac-Mégantic (CECLM) alors que les cours pratiques se feront dans le bâtiment de l’OTJ, situé près du campus.

Pour permettre aux étudiants de développer différentes compétences, les locaux ont été adaptés aux besoins du programme, entre autres, avec des salles aménagées en appartement, divers escaliers et de grands espaces publics.

Le site de l’OTJ, situé en pleine nature, offre un accès privilégié au terrain de jeux et au lac Mégantic permettant ainsi une diversité de mises en situation pratiques pour

l’apprentissage.

« Cette formation est un programme phare au Cégep Beauce-Appalaches. Ce dernier permet de former des candidats de choix pour assurer, durant leurs études au CECLM, le service de premier répondant dans la région de Mégantic et des alentours en plus de former la relève des paramédics de Chaudière-Appalaches et de l’Estrie », a souligné Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante, sur les lieux m^mes du nouveau site.

Record d’inscriptions

Cette année, une nouvelle cohorte d’une quarantaine d’étudiants s’ajoute à celle de l’an dernier, qui entame sa 2e année. Avec près de 80 étudiants en SPU, le campus Lac-Mégantic enregistre une hausse significative d’admissions avec un total de 160

étudiants inscrits.

Notons que le programme SPU s’ajoute aux programmes de Sciences humaines, Science de la nature, Soins infirmiers et Techniques d’éducation spécialisée déjà offerts au campus de Lac-Mégantic. D’une durée de trois ans et menant à l’obtention d’un diplôme d’études collégiales (DEC), le programme permet de former des étudiantes et des étudiants aptes à exercer la profession de technicienne et de technicien ambulancier paramédic.