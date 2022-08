Un possible retard dans le transport scolaire à prévoir

Selon les derniers chiffres du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE), ce sont plus de 21 800 élèves qui font leur rentrée 2022-2023 ce lundi 29 août dans la région. L'organisation a indiqué que parmi eux, on compte plus de 18 100 élèves du secteur « jeune », soit du préscolaire au secondaire. En ce qui concerne la formation ...