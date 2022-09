Réussite scolaire: le CSSBE entreprend une consultation publique

Le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) invite les élèves, les parents, les membres du personnel, les partenaires, les gestionnaires d’entreprises et toute la population à participer à la première activité de consultation en lien avec la réussite scolaire.

Cela consiste à répondre à un court questionnaire en ligne avant le 23 septembre, 23 h 59. Celui-ci se trouve au cssbe.gouv.qc.ca/consultations.

Cette vaste consultation permettra au CSSBE d’entamer son nouveau Plan d’engagement vers la réussite 2023-2027. Celui-ci détermine les objectifs que se fixe l’organisation pour permettre à chaque élève de développer son plein potentiel en plus d’intégrer les objectifs fixés par la Politique de la réussite éducative du ministère de l’Éducation.

« Avec la contribution de tous, nous pourrons déterminer des moyens concrets qui guideront nos actions des prochaines années pour permettre à tous nos élèves de développer le goût d’apprendre, d’établir des relations saines et harmonieuses et de devenir des citoyens actifs et engagés dans leur communauté », souligne Mme Isabelle Gilbert, directrice générale adjointe du CSSBE et responsable du comité du Plan d’engagement vers la réussite 2023-2027.

L’interprétation des données se fera par une firme externe. D’autres activités de consultation seront menées toute l’année afin d’ultimement lancer le Plan en juin 2023.