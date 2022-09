Campus de Lac-Mégantic: lancement de la campagne de levée de fonds

La Fondation du Cégep Beauce-Appalaches, en collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie région de Mégantic, a lancé officiellement ce matin sa campagne de levée de fonds.

L’événement s’est déroulé à la caserne Dessercom de Lac-Mégantic.

La campagne de cette année mettra l'emphase sur le développement du Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic (CECLM) pour les milieux socio-économiques de la grande région du Granit, de l’Estrie et de Chaudière-Appalaches.

L'objectif est de 200 000 $ et les dons reçus seront versés à la Caisse Desjardins de Lac-Mégantic-Le Granit. « Le campus de Lac-Mégantic devrait être un premier choix, un incontournable parce que l’enseignement qui y est prodigué est de qualité irréprochable et axé sur l’humain, ont indiqué les coprésidents de la levée de fonds, Kathy Paré et Philippe Foley. Les travailleurs compétents qui y sont formés développent un sentiment d’appartenance à la région et s’y intègrent, pour la plupart, pour offrir des services spécialisés et diversifiés. »

Les organisateurs comptent sur la présence des gens du milieu des affaires, mais aussi sur celle du grand public. « Investir en éducation est la pierre angulaire de notre société de demain et nous comptons sur le Centre de Lac-Mégantic pour développer une expertise de formation locale élargie, notamment, dans les domaines de la santé, a mentionné pour sa part René Allen, président de la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches. Nous souhaitons offrir aux étudiants un environnement d’études à la fine pointe de la technologie et représentatif du marché du travail. »

Depuis 2021, l’arrivée du programme Soins préhospitaliers d’urgence répond aux besoins de la région et à la demande de la clientèle étudiante.

Le CECLM a accueilli 159 étudiants lors de la récente rentrée, une hausse d’environ 30 % par rapport à l’automne 2021. Cette hausse est principalement due à la 2e cohorte de SPU qui s’ajoute à celle de l’an dernier pour un total de près de 80 étudiants. Le campus offre des programmes en Sciences de la nature, Sciences humaines, Soins préhospitaliers d’urgence, Soins infirmiers, Techniques d’éducation spécialisée et Tremplin DEC.