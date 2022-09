L'École Jésus-Marie de Beauceville investit 375 000 $ dans l'avenir de ses élèves

Au cœur de l’École Jésus-Marie de Beauceville se trouve la passion. Vous le constatez et le ressentez dès que vous y entrez.

Depuis ses tout débuts, l’école a su forger et, surtout, entretenir une réputation d’enseignement de qualité et d’encadrement personnalisé. Seule école secondaire privée mixte en Beauce, elle s’est renouvelée grâce à ses quatre profils d’études qui répondent aux intérêts de ses élèves.

Des investissements centrés sur l’avenir des élèves

Par son sens de l’innovation, l’École Jésus-Marie tient ses promesses et les surpasse.

Récemment, les investissements ont été multiples et ont fait des installations de l’institution une motivation pour les jeunes. Cafétéria entièrement rénovée, terrain d’athlétisme complété et nouvelle salle JM sans frontières s’ajoutent aux laboratoires modernes de sciences, à l’immense costumier et à l’aréna EJM/René-Bernard situé à proximité. Rien n’est laissé au hasard; tout est pensé pour offrir une école secondaire à la hauteur de vos attentes et de celles de votre adolescent.

En voie d’être complétés, les travaux de la cafétéria auront nécessité 150 000 $. Ces rénovations n’auraient pu être réalisées sans les généreuses contributions du conseil provincial des Religieuses de Jésus-Marie (50 000 $) et de la Fondation de la famille Gendreau (Garaga)(100 000 $), soucieuse de participer activement à l’amélioration des milieux de vie des élèves de l’EJM.

Afin d’offrir aux enseignants l’infrastructure nécessaire pour développer les disciplines de l’athlétisme et entraîner les élèves inscrits aux programmes Études-Sports, la Fondation de l’École Jésus-Marie a investi l’importante somme de 225 000 $. Ainsi, l’aménagement du terrain d’athlétisme, qui a débuté au printemps 2021, a récemment été complété, et les élèves peuvent maintenant s’activer pleinement dans un espace leur permettant de se dépasser.

La salle JM sans frontières, quant à elle, se veut un endroit de rassemblement pour les élèves intéressés par la cause humanitaire. En effet, afin qu’ils puissent bien se préparer à leur voyage, quelques milliers de dollars ont été investis par les Religieuses de Jésus-Marie qui habitent l’école pour l’aménagement de cet espace. Cette année, le Guatemala, l’Équateur et la République Dominicaine sont les pays qui seront visités pour faire vivre une expérience humanitaire à plusieurs de nos élèves.

Avant la pandémie, un programme d’échange culturel et linguistique avait d’ailleurs été instauré en collaboration avec d’autres écoles Jésus-Marie. C’est donc pendant l’année scolaire 2019-2020, soit avant le 13 mars 2020, que plus de 20 élèves ont séjourné dans une école JM ailleurs dans le monde ou ont accueilli un élève de JM pour quelques semaines, voire quelques mois. Il est intéressant de souligner que les Religieuses de Jésus-Marie sont présentes dans 28 pays à travers le monde. Dans une majorité de ces pays, elles ont des écoles. C’est une richesse pour nous et c’est une magnifique porte d’entrée sur le monde pour nos élèves.

À chaque élève son profil

Loin d’être un simple établissement scolaire, l’École Jésus-Marie se veut d’abord un milieu de vie, un endroit sécuritaire et stimulant pour vos jeunes. Grâce à ses initiatives et à son équipe-école passionnée, elle suggère un parcours au secondaire à l’image de chacun.

ART DRAMATIQUE, ATHLÈTE, CULTURES ET DÉCOUVERTES ou SPORTS-SCIENCES – L’EJM propose des profils qui permettent à ses élèves de s’accomplir et de se dépasser. Qu’il soit créatif, aventurier, scientifique ou sportif, votre enfant, notre élève trace sa voie selon ses habiletés et ses intérêts. Aimer, encadrer, enseigner et encourager; voilà la signature EJM!

Graver cinq années de souvenirs inoubliables

Chaleureux, humain, personnalisé. L’environnement d’EJM est riche de son unicité.

L’enseignement de qualité et l’excellente réputation de l’EJM proposent un parcours au secondaire qui lui est propre et qui réussit aux jeunes. Le sentiment d’appartenance de chacun en témoigne bien; c’est avec fierté que nos élèves affichent les couleurs de l’École Jésus-Marie et grandissent au sein de la grande famille EJM.

Offrez à votre enfant de précieux souvenirs ainsi qu’un environnement qui a à cœur son avenir et où il pourra établir des bases solides qui le conduiront vers l’adulte qu’il sera.

L’École Jésus-Marie de Beauceville : rêvons ensemble sans limite.

Envie d’en savoir plus?

Plongez dans l'univers EJM lors de ses portes ouvertes le dimanche 2 octobre entre 12 h 30 et 15 h 30. Demandes d'admission jusqu'au 31 octobre 2022.

