Un nouveau service de garde en communauté à Saint-Odilon de Cranbourne

Depuis hier, le Centre pour personnes aînées Curé Larochelle accueille du lundi au vendredi douze petits dans le cadre du projet-pilote de responsable de service de garde éducatif en communauté.

En effet, durant trois ans, les enfants pourront côtoyer les personnes âgées en fréquentant ce milieu de service de garde en milieu familial. Cela a pour avantage d’offrir rapidement des places aux familles et de permettre aux touts petits d’avoir un environnement stable et stimulant.

Il s’agit du premier local de ce genre dans la MRC de Beauce-Centre et il est géré par le Bureau coordonnateur du CPE Au Jardin de Dominique. De plus, le projet a été possible grâce à la municipalité de Saint-Odilon de Cranbourne en partenariat avec le député sortant de Beauce-Nord, Luc Provençal et du Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance.