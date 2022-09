Conférence du Dr Normand Giroux au Cégep Beauce-Appalaches

Le spécialiste en diagnostic différentiel du trouble de l’autisme (TSA) depuis plus de 30 ans, Normand Giroux présentera une conférence le 17 octobre à 19 h à la Salle Alphonse-Desjardins au Cégep Beauce-Appalaches.

Il présentera les caractéristiques de l’autisme et ses différents profils dont le syndrome d’Asperger. Cette conférence est ouverte au grand public en plus de la communauté étudiante.

Sachant que le diagnostic est primordial pour l’obtention de service au Québec, cette conférence exposera les nuances et impacts de ce spectre dans notre société se voulant inclusive.

Impliqué à la Clinique Autisme Asperger de Montréal et fondateur de l’Association des parents d’enfants Asperger, le Dr Giroux consacre sa carrière à l’enseignement, la recherche universitaire, la formation et la pratique professionnelle au privé. Il enseigne au diplôme d’études supérieures spécialisées en intervention comportementale chez les personnes présentant un trouble envahissant du développement. Il a également publié divers articles touchant des thèmes et des sujets liés à ses champs d’expertise par une approche cognitive comportementale en plus de développer des plans éducatifs et thérapeutiques pour les enfants, adolescents et adultes.

Anciennement, il a été directeur de l’école Giant Steps, un établissement scolaire privé qui accueille des élèves ayant un trouble du spectre de l’autisme, ainsi que directeur général de l’Institut Nazareth et Louis-Braille pendant 15 ans. Il a notamment implanté le programme des aides visuelles (RAMQ) au Québec (secteur ouest) et a été l’instigateur d’un programme de formation universitaire en déficience visuelle à Sherbrooke. Impliqué au sein de la communauté scientifique, il défend la spécificité de la condition Asperger et réclame son retour dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM). Il a d’ailleurs soumis, à titre de premier auteur, trois Mémoires à l’American Psychiatric Association à cette fin.

Les billets sont disponibles au coût de 7 $ pour les étudiants et 12 $ en admission générale au local C-159 du Cégep Beauce-Appalaches. Les gens pourront aussi s’en procurer à l’entrée. Pour plus d’information : 418 228-8896, poste 2114.