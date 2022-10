Une semaine sous le thème « Être ensemble pour ta réussite » au Cégep Beauce-Appalaches

Le Cégep Beauce-Appalaches offrira une semaine d’activités à ses étudiantes et étudiants sous le thème : Être ensemble pour ta réussite, dès lundi.

Organisée par le service d’aide à la réussite, cette initiative vise à bien faire connaitre les services et les membres de l’équipe qui les offrent, à la communauté étudiante, par des activités ludiques et informatives.

Offert simultanément sur les trois campus du Cégep, Saint-Georges, Sainte-Marie et Lac-Mégantic, l’événement permet d’entrer en contact avec les étudiantes et étudiants pour leur offrir, entre autres, des services de soutien à la réussite et leur présenter des outils complémentaires.

« Les besoins sont grands et nous voulons nous assurer que chaque étudiante et étudiant sache que toute l’équipe à la réussite est là pour les soutenir », a expliqué Isabelle Reny, aide pédagogique individuelle.

Le lancement de cette semaine thématique aura lieu le lundi 17 octobre et soulignera la mise en ligne du site « Je gère ma réussite », que le Cégep a acquis pour compléter son offre de services.

« Celui-ci contient une foule de trucs et astuces sur la motivation, la gestion du temps et du stress, l’utilisation des outils informatiques, le travail en équipe et les stratégies d’études », a ajouté Isabelle Reny.

Tout au long de la semaine, il y aura plusieurs activités, dont un bar à café, le lancement d’une carte fidélité pour inciter les jeunes à s’impliquer dans des activités socioculturelles et sportives, un atelier sur la conciliation travail-études et des questionnaires qui présentent les intervenants à la réussite et des témoignages d’anciens qui sont passés par le Cégep.

« Le Cégep a ajouté beaucoup de ressources pour encadrer les étudiants en plus de mettre en place des initiatives comme les Carrefours de la réussite, qui sont des centres d’aide présents dans tous les programmes pour soutenir les étudiantes et étudiants dans leur transition vers le cégep. La semaine Être ensemble pour ta réussite est un autre exemple des efforts que nous déployons », a souligné Philippe Racette, directeur adjoint des études.