Cégep Beauce-Appalaches: 29 nouveaux diplômés au campus de Lac-Mégantic

Les plus récents finissants du campus de Lac-Mégantic au Cégep Beauce-Appalaches, ont eu leur cérémonie de remise des diplômes samedi dernier.

En 2022, ce sont 29 étudiants qui ont reçu leur diplôme d’études collégiales dans les programmes de Sciences humaines, Sciences de la nature, Soins infirmiers et Éducation spécialisée.

« Votre parcours professionnel et la poursuite de vos études seront ponctués de nombreux défis. Je suis certaine que la formation que vous avez reçue au Cégep Beauce-Appalaches vous a bien préparés pour faire face à la musique », a souligné Caroline Bouchard, directrice générale, lors de la cérémonie.

« Je souhaite que vous conserviez un agréable souvenir de toutes vos implications, tant scolaires que parascolaires, et que celles-ci aient pu contribuer à forger votre engagement comme citoyen et à l’atteinte de vos objectifs personnels et professionnels », a ajouté Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante.

Notons que, depuis sa création en tant que cégep public en 1990, l’institution d’enseignement a remis 12 649 diplômes d’études collégiales et 4 477 attestations d’études collégiales.

Les boursiers 2022

Un montant total de 4 900 $ a été remis en bourses et réparti parmi neuf récipiendaires du campus de Lac-Mégantic.

Bryan Pépin, finissant en Sciences de la nature, a reçu la Médaille académique du Gouverneur général ainsi que la bourse du Mérite scolaire.

Les bourses de l’Excellence scolaire ont été remises à Bianca Sue Peate (Techniques d’éducation spécialisée) et Roxanne Perreault (Sciences humaines), également toutes deux récipiendaires d’une bourse Méritas par programme.

Laurie Lemelin (Techniques d’éducation spécialisée) et Sophie Boulette (Soins infirmiers) ont obtenu les bourses d’Engagement.

Les bourses Progrès scolaire, secteurs préuniversitaire et technique, ont été respectivement décernées à Rosalie Turmel (Sciences de la nature) et Laurence Dion (Soins infirmiers).

Tandis que les autres bourses Méritas par programme ont été remises à Rose Létourneau-Vachon (Sciences de la nature) et Pamela Cassidy (Soins infirmiers).