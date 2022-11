Une chanson pour la nouvelle école primaire de Scott

Chargement du lecteur ...

Le tout nouveau bâtiment de l’école primaire l’Accueil de Scott a ouvert en septembre et afin de célébrer l’arrivée des élèves dans leur installation, une jeune auteure-compositrice-interprète locale, Edina Mercier, a composé une chanson.

Le but était de rassembler tous les élèves et le personnel de l’école pour ce nouveau départ après plus de deux ans d’attente. D’ailleurs, la chanson porte bien son nom : Le renouveau!

La jeune artiste a accepté de composer les paroles et la musique. Pour créer des paroles très proches de la réalité des enfants, elle est venue rencontrer quelques groupes de l’école l’Accueil en juin afin de recueillir leurs idées et savoir comment ils se sentaient par rapport à ce grand changement dans leur vie.

Elle a également reçu quelques conseils de l’enseignante de musique Esther Clément. Edina est venu rendre visite aux élèves le 11 octobre où elle a reçu un accueil chaleureux.

Nous avons mis en bande audio la chanson que vous pouvez écouter.