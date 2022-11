La Fondation Audrey Lehoux remet des bourses à 33 finissants en agriculture

Pour une 22e année, la Fondation Audrey Lehoux a procédé, le 29 octobre dernier à St-Bernard, à la remise des bourses de reconnaissance à plusieurs diplômés d’études en agroalimentaire de la dernière année.

De retour avec un évènement sur place avec cocktail, souper et musique, la soirée reconnaissance a bien atteint son objectif, soit de reconnaître la détermination, les efforts et l’implication de jeunes finissants de la région.

Ainsi, ce sont 33 jeunes, ayant terminé leurs études en agriculture au courant de l’année, dans un contexte encore une fois bien particulier, qui ont été récompensés par une bourse. À tour de rôle, un bref portrait d’eux et de leur cheminement a été présenté sur scène. Ces présentations ont permis à tous ceux présents à la soirée de mieux connaître les récipiendaires et de voir de quelle façon ils ont su se démarquer pendant leurs études afin de se mériter une bourse. Par la suite, les grands boursiers ont été présentés et la soirée s’est terminée par du réseautage et des discussions informelles.

Au total, ce sont donc 33 bourses qui ont été remises à ces diplômés passionnés d’agriculture, pour un montant de près de 20 000$. Plusieurs Beaucerons se trouvent parmi les récipiendaires.

La bourse « Implication – Expo du Bassin de la Chaudière » a été remise à Alexandra Labbé, de Saint-Lambert, ayant complété un diplôme en gestion et technologies d’entreprise agricole à l’ITAQ de La Pocatière. Cette bourse reconnait son implication dans le milieu agroalimentaire et sa personnalité qui le fait rayonner.

La bourse « Les éleveurs de porcs de la Beauce et des Deux Rives » a été remise cette année à un jeune homme qui s’est démarqué particulièrement par son intérêt envers le secteur porcin. La bourse a donc été remise à Keven Lessard, de Saint-Frédéric, un sportif, diplômé en gestion et technologies d’entreprise agricole à l’ITAQ de La Pocatière

La réussite et les efforts des autres candidats au professionnel, collégial et universitaire ont également été reconnus par la Fondation par la remise de bourses de reconnaissance.

Chaque année, la Fondation remet également le prix «Coup de cœur – Bernard Breton» a une personne dont le parcours est inspirant pour les jeunes. Cette année, c’est Gilles Boutin de Saint-Georges qui a été honoré, de façon à reconnaître toute son implication et sa passion à aider les gens du milieu agricole.