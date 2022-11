Atelier sur la lecture chez les tout-petits de 0 à 2 ans

Le tout nouveau bâtiment de l’école primaire l’Accueil de Scott a ouvert en septembre et afin de célébrer l’arrivée des élèves dans leur installation, une jeune auteure-compositrice-interprète locale, Edina Mercier, a composé une chanson. Le but était de rassembler tous les élèves et le personnel de l’école pour ce nouveau départ après plus de ...