Cégep de Lévis : une finissante de Saint-Georges récompensée

L’étudiante au Cégep de Lévis, Emma Veilleux de Saint-Georges et son équipe, ont participé à la plus grande compétition en administration des affaires de niveau collégial, Place à la Relève en gestion. Elles ont obtenu la troisième place.

L’évènement qui se déroulait les 21 et 22 octobre réunissait 300 participants d’à travers le Québec. Un total de 36 finissants des programmes Gestion de commerces et Techniques de comptabilité et de gestion du Cégep de Lévis ont participé et seulement sept ont été récompensés.

Dans la catégorie Entrepreneuriat, l’équipe d’Olivier Boutin (Saint-Charles-de-Bellechasse), de Mickaël Boivin (Lévis) et de Nathan Roy (Lévis) a remporté la deuxième place, alors que l’équipe d’Emmanuelle Belley Pelletier (Saint-Pascal), d’Ameìlie Guillemette (Lévis) et d’Emma Veilleux (Saint-Georges), la troisième. Marianne Mercier (Beaumont) a pour sa part reçu le prix de la meilleure communicatrice, toujours dans la catégorie Entrepreneuriat.

Mandat

L’équipe d’Emma devait proposer à la Coopsco de Trois-Rivières des stratégies numériques de rétention de ses membres, qui conservent leurs avantages tout au long de leur vie.