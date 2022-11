Remise des diplômes au Cégep Beauce-Appalaches

Pour l’année 2021-2022, le Cégep Beauce-Appalaches a décerné 471 diplômes d’études collégiales (DEC) et 320 attestations d’études collégiales (AEC), lors de ses cérémonies annuelles de remise des diplômes.

De ces nombres, le campus de Saint-Georges a remis 348 diplômes d’études collégiales (DEC) et 320 attestations d’études collégiales par le biais de la Formation continue et de la reconnaissance des acquis.

Ce sont les programmes de Sciences humaines (66) et de Sciences de la nature (47) qui ont produit le plus grand nombre de diplômés au secteur préuniversitaire. Au secteur technique, ce sont les programmes de Techniques d’éducation spécialisée (42), Techniques de comptabilité et de gestion (28) et Techniques d’éducation à l’enfance (22). Vingt finissants à la Formation continue ont reçu leur diplôme d’études collégiales dont cinq en Éducation à l’enfance et 15 en Éducation spécialisée.

Bourses

Un montant total de 12 500 $ a été remis en bourses aux récipiendaires du campus de Saint-Georges.

Noémie Vallières (Sciences de la nature) a reçu la Médaille académique du Gouverneur général ainsi que la bourse du mérite scolaire. Stéphanie Faucher, diplômée en Arts, lettres et communication profil Médias, et Maxime Poulin, étudiant en Techniques de comptabilité et de gestion, sont les récipiendaires des bourses Engagement et des Médailles du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse.

Les bourses de l’Excellence scolaire (500 $) ont été décernées à Evelyne Vachon (préuniversitaire) et Jean-Gabriel Morin (technique). Thomas Bureau-Lapointe et Émeric Fortin ont mis la main sur celles du Progrès scolaire, secteurs préuniversitaire et technique (300 $).

Quatorze étudiants ont reçu les bourses Méritas par programme de 400 $ chacune. Mathis Boudreau et Stéphanie Faucher ont reçu les bourses Jacques-Poulin et Daniel-Lessard du Centre d’études de la littérature beauceronne d’une valeur de 100 $ chacune. Zoïk Bélanger a obtenu une bourse Méritas par programme de 750 $ en plus de recevoir avec Xavier Fleury la bourse Stantec de 750 $.

Du côté de la Formation continue, ils sont quatre étudiants à avoir reçu des bourses. Financement agricole du Canada a remis des bourses de 500 $ à deux diplômés de la Formation continue en Gestion d’entreprises agricoles, Geneviève Bouillon-Bernier et Vincent Masse Gaudette. Karolanne Champoux et Annie Pellerin ont reçu une bourse méritas Reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) et Attestation d’études collégiales (AEC) pour le secteur de la Formation continue.

Les sommes remises en bourses lors de la cérémonie ont été octroyées par la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches et l’Association générale étudiante du Cégep Beauce-Appalaches, BOA-Franc, la Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière, CDID, le Centre d’études de la littérature beauceronne, COOPSCO Beauce-Appalaches, Financement agricole Canada, la Fondation Victor-Cloutier, Garaga, Stantec, TC Transcontinental, Ville de Saint-Georges et WSP Canada.

Prix Rayonnement

Le Prix Rayonnement 2022 a été remis à Karline Turcotte, propriétaire du commerce de détail Meubles et nous. Ce prix vient récompenser une diplômée du Cégep Beauce-Appalaches qui contribue au rayonnement du Cégep et qui se veut une source d’inspiration pour nos diplômés.

Diplômée en Techniques administratives, spécialisation en finance en 2000, elle poursuit son parcours à l’Université du Québec à Rimouski - Campus de Lévis, où elle obtient, en 2003, son baccalauréat en Sciences comptables pour devenir comptable agréée. En 2008, Karline et son conjoint Michel Tardif, avec qui elle partage le service personnalisé et l’approche humaine comme valeurs, acquièrent Meubles Jacques Veilleux.

Son désir de continuer à développer ses compétences entrepreneuriales mènera l’entrepreneuse à suivre le programme élite à l’École d’entrepreneurship de Beauce (EEB). En octobre 2013, suite à un investissement de plus de 4 millions de dollars dans un tout nouveau magasin, le duo inaugure la première succursale de Meubles & Nous, située à Saint-Georges et fait l'acquisition d’une 2e succursale en 2016 à Beauport. « Voulant toujours porter de l’aide aux autres, prévoyante avec un grand flair pour les bonnes affaires, elle est un exemple inspirant pour tous nos étudiants et pour toute la communauté, » souligne Caroline Bouchard.