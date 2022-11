Le CSSBE invite la population à « L'Événement Carrière en éducation »

Le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) tiendra la première édition de « L’Événement Carrière en éducation » ce samedi, de 9 h à midi.

Les personnes intéressées par une carrière en éducation pourront se présenter soit à l’école des Deux-Rives à Saint-Georges ou à la nouvelle école l’Accueil de Scott. Les participants pourront rencontrer l’équipe du CSSBE pour connaître toutes les opportunités d’emploi offertes dans les établissements scolaires et les services administratifs.

Le CSSBE compte dans son équipe plus de 3000 employés, tous aussi dévoués à la réussite éducative des élèves, ce qui fait du CSSBE l’un des principaux employeurs de la Beauce et des Etchemins. Annuellement, l’organisation cherche à pourvoir des remplacements, des contrats ou des postes, autant pour le personnel-cadre, le personnel professionnel (ex. : orthophoniste, psychologue, psychoéducatrice et psychoéducateur, etc.), le personnel de soutien (ex. : technicien.ne en service de garde, technicien.ne en éducation spécialisée, secrétaire d’école, concierge, etc.) que pour le personnel enseignant (ex. : enseignement de spécialité comme la musique, l’anglais et les sciences).

« Nous avons présentement des emplois à temps plein et à temps partiel de disponibles. L’événement Carrière en éducation est une belle occasion de rencontrer notre équipe des ressources humaines, mais aussi de parler avec des membres du personnel qui occupent ces emplois. Il sera possible de remettre son curriculum vitae. Les visiteurs pourront voir comment on peut s’épanouir et briller au sein de notre grande équipe », souligne Christina Foy, conseillère en acquisition de talent.

L’ensemble des offres d’emploi se trouve au www.cssbe.gouv.qc.ca/carriere.