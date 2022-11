Les étudiants en santé du CFP Pozer plus près de la réalité grâce à Charlie Pozer

Le Centre de formation professionnelle (CFP) Pozer a récemment fait l’acquisition de Charlie Pozer, un mannequin intelligent qui sera utilisée dans l’enseignement des DEP Assistance aux personnes en établissement et à domicile et Santé, assistance et soins infirmiers.

Ce nouveau membre de l'équipe va permettre aux élèves d'intégrer et de transférer leurs apprentissages ainsi que d'avoir une formation plus concrète. Il sera ainsi plus facile pour eux de bien s'approprier leur futur métier et de se préparer au contact avec les futurs clients.

Cet investissement de 86 000 $ permettra aux futures infirmières auxiliaires, aux futurs infirmiers auxiliaires et aux prochain(e)s préposé(e)s aux bénéficiaires de développer leur jugement clinique par le moyen de différentes simulations. Ils pourront interagir avec le mannequin présentant une multitude de problèmes de santé et ils devront lui prodiguer des soins tout en respectant leurs champs de pratique, et ce, comme la réalité du marché du travail.

Ce mannequin intelligent ressemble en tout point à un être humain par sa carrure moyenne et il est muni de capteurs de mouvements pouvant transmettre des données à un ordinateur. Il a un pouls, il respire, il cligne des yeux et il parle. Il possède d’autres propriétés et peut présenter plusieurs problèmes de santé comme des troubles cardiaques, urinaires ou digestifs.

Les élèves pourront exécuter sur ce dernier l’ensemble des techniques de soin apprises en lien avec leur champ d’exercices professionnels comme faire des ponctions veineuses, installer des sondes urinaires ou un tube naso-gastrique, prendre ses signes vitaux, etc. Ils pourront interagir avec lui et développer le côté relationnel de leur métier.

« Les possibilités de simulation sont grandes et nous sommes fiers d’offrir à nos élèves des formations encore plus pratiques. Ça donne du sens à leurs apprentissages. Il est prouvé par certaines recherches que les élèves assimilent mieux les connaissances enseignées par simulation », souligne Lucie Boulet, directrice adjointe du CFP Pozer.

Charlie est le premier mannequin intelligent à faire son entrée dans un centre de formation professionnelle en Chaudière-Appalaches.

« Ce qui me rend le plus fier c'est de voir le personnel enseignement engagé et volontaire pour développer de nouvelles technologies, s'adapter et se former eux aussi », a souligné Fabien Giguère, directeur général du Centre de Services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE).

Au total, ce sont 200 000$ qui ont été investis dans les laboratoires de l'établissement en mannequins, lits et équipements.