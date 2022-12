L'entrepreneuriat mis de l'avant au Cégep Beauce-Appalaches

Les étudiants du Cégep Beauce-Appalaches ont eu plusieurs occasions de participer à des activités tournant autour de l’entrepreneuriat durant la session d’automne.

En effet, l’institut d’enseignement a offert des visites d’entreprises, des conférences, un colloque et des séances de réseautage. Ces activités thématiques ont été organisées dans le but de stimuler la fibre entrepreneuriale des étudiants.

Tout au long de l’année, diverses activités sont mises en œuvre pour permettre aux étudiants de développer des compétences entrepreneuriales telles que le sens du leadership, la créativité, la confiance en soi, l’esprit d’initiative ainsi que la capacité à être polyvalent et à vouloir se dépasser. « En éducation, nous devons amener les étudiants à découvrir ce qu’est l’entrepreneuriat. Ces activités contribuent à notre mission de former une relève novatrice et engagée dans son milieu et qui sait, peut-être permettront-elles de faire naître de nouvelles idées et émerger des entrepreneurs de demain », souligne Daniel Laflamme, directeur adjoint des études, programmes et vie étudiante.

Visites d’entreprises stimulantes

En septembre dernier, Garaga a accueilli 65 étudiants du Cégep pour faire la tournée de ses départements du Service à la clientèle, du Marketing, de la Comptabilité, de la Production et de l’Informatique afin de faire connaitre le fonctionnement de leur secteur d’activité.

À son tour, l’entreprise Rocky Mountain a reçu le mois suivant les étudiants de 3e année de Techniques de comptabilité et de gestion du cours Service à la clientèle qui ont profité de cette visite pour découvrir les installations et assister à une présentation du département qui gère le service client.

Enfin, le Club de développement entrepreneurial étudiant (CDEE) a pu visiter l’École d’Entrepreneurship de Beauce (EEB) pour avoir un aperçu de l’accompagnement offert aux entrepreneurs qui repose sur le transfert de connaissances et d’expériences. Les membres du CDEE ont aussi eu la chance de participer à une activité de consolidation d’équipe organisée par l’EEB.

Conférences inspirantes

Afin de mieux outiller les futurs diplômés de Techniques de comptabilité et de gestion, Techniques de l’informatique et Design d’intérieur, le conférencier Sylvain Boudreau a animé la conférence Va te faire voir! en octobre. Présentée dans le cadre des cours Service à la clientèle, Entreprise et éthique professionnelle et Gestion administrative de projet, cette conférence sur le réseautage et l’étiquette en affaires a permis aux participants de découvrir leurs propres valeurs pour bien réseauter et connaitre le savoir-être à adopter lors d’un 5 à 7 de réseautage.

Le mois suivant, la Table régionale d’économie sociale Chaudière-Appalaches (TRÉSCA) est venue présenter une conférence pour démystifier ce qu’est l’économie sociale. La mission de la TRÉSCA est de promouvoir l’économie sociale, de soutenir le développement des entreprises collectives et d’en favoriser l’émergence en Chaudière-Appalaches en mettant en œuvre des activités de promotion et de valorisation de l’entrepreneuriat collectif.

Activités de réseautage

Les 4, 5 et 6 novembre a également eu lieu le colloque de l’Association des clubs entrepreneurs étudiants (ACEE). Cet événement a notamment permis à une étudiante du Club de développement entrepreneurial étudiant (CDEE) de faire du réseautage avec les étudiants des autres clubs entrepreneurs du Québec et de se former via des conférences et des ateliers participatifs. De plus, afin de mettre en pratique ce qu’ils ont appris en cours de session, les étudiants de 3e année de Techniques de comptabilité et gestion ont tenu un 5 à 7 réseautage auquel ont pris part une vingtaine d’entreprises de la région.