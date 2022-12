Simulation d'un déjeuner d'affaires en anglais pour des cégépiens

Des étudiants de Techniques de comptabilité et de gestion du Cégep Beauce-Appalaches ont vécu une expérience professionnelle spéciale alors qu'ils participaient à une simulation de déjeuner d’affaires en anglais au Georgesville, la semaine dernière.

Au total, 23 étudiants ont vécu une immersion linguistique totale pendant près de deux heures, menu et service aux tables compris, pour négocier un contrat fictif entre le Cégep Beauce-Appalaches et la société Altrum. Ce déjeuner d’affaires simulait la rencontre entre client et fournisseur.

À chaque table, la moitié des étudiants jouaient le rôle de représentants du Cégep qui négociaient l’achat de différentes enseignes et plaques personnalisées, alors que les autres agissaient comme vendeurs pour Altrum. Les clients devaient jongler avec un budget prédéterminé et certaines contraintes de temps tandis que les vendeurs proposaient différents produits et délais de livraison.

Ce n'est pas la première cohorte à vivre cette expérience puisque la direction du Georgesville accueille depuis quelques années déjà les enseignantes Nancy Lagueux et Weena Bouchard ainsi que leurs élèves, dans le cadre du cours Anglais des affaires.

« Ce type de mise en situation permet aux étudiants de vivre une expérience concrète de négociation en plus de perfectionner leur langage des affaires », a précisé Nancy Lagueux. « Au cours de cet exercice, ils apprennent à se servir des termes appropriés dans le cadre d’une relation d’affaires puisque l’anglais qu’on doit utiliser en affaires n’est pas du même niveau que celui lors de conversations amicales ».

La directrice des opérations d’Altrum, Sandy Bougie, agissait comme mentor auprès des étudiants lors de l’exercice. En octobre dernier, elle avait également rencontré les étudiants de 3e année pour discuter de diverses thématiques, dont la montée du télétravail dans les industries en contexte post-pandémique, comment adapter son entreprise à cette nouvelle pratique, le « clash » des générations et la technologie ainsi que les règles d’étiquette à mettre en pratique en visioconférence.

Le cours d’anglais des affaires apprend aux étudiants à se servir des termes appropriés à une relation d’affaires. Il a pour objectif de contribuer à la formation de la relève entrepreneuriale beauceronne pour répondre au besoin de main-d’œuvre bilingue des entreprises d’ici qui œuvrent à l’international. Les mises en situation sont nombreuses qu’il s’agisse de conversations téléphoniques, d’écriture de lettres ou de rencontre en tête-à-tête.