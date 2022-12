La première cohorte de Soins préhospitaliers d’urgence va poursuivre à Sherbrooke

La première cohorte de Soins préhospitaliers d’urgence (SPU) du Cégep Beauce-Appalaches, qui compte près d’une trentaine d'étudiants, a terminé leur dernier cours au Campus de Lac-Mégantic et se dirigera cet hiver au Cégep de Sherbrooke pour achever son parcours.

« Vous avez franchi une étape de votre formation et parcouru déjà la moitié du chemin, soyez-en fiers! Nous sommes confiants que vous serez entre bonnes mains avec le Cégep de Sherbrooke. Un avenir prometteur vous attend », a souligné Simon Éric Bélanger, directeur adjoint des études, programmes et pédagogie.

Le programme SPU est devenu un programme phare au Cégep Beauce-Appalaches – Campus de Lac-Mégantic. Son arrivée a changé le dynamisme du centre qui accueille maintenant chaque année une nouvelle cohorte d’une quarantaine d’étudiantes et étudiants. La formation donnée en partenariat avec le Cégep de Sherbrooke, permet à ceux-ci de découvrir et d’intégrer une diversité de milieux authentiques pour mettre en pratique leurs apprentissages avec les trois premières sessions dans la région de Mégantic puis les trois dernières en Estrie.

« J'aimerais féliciter nos futurs paramédics qui ont travaillé fort pour se rendre où ils sont. Ce programme tout neuf nous a fait vivre nos premières fois ensemble : une première cohorte d'étudiantes et étudiants, une première équipe de professeurs, une première coordination, un premier cours, enseigné pour la première fois, et maintenant, une première transition entre deux maisons d'enseignement pour le même programme. Les trousses sont en train de se remplir dans vos nouveaux locaux de Sherbrooke, les mannequins de réanimation attendent de recevoir vos soins et ceux de déplacement ont hâte de visiter les escaliers. Nous sommes prêts à vous accueillir et poursuivre avec vous les dernières lignes qu’il vous reste à franchir », a indiqué l’enseignant en Soins préhospitaliers d’urgence, Patrick Bertrand, en s'adressant aux étudiants.

Plusieurs partenaires du milieu soutiennent ce nouveau programme. Les étudiantes et les étudiants ont notamment recours à des équipements spécialisés provenant de Dessercom et de la Coopérative des techniciens ambulanciers de l’Estrie. La Fondation du Cégep Beauce-Appalaches a également joué un rôle important pour l'achat d'équipements spécialisés.

De son côté, la Ville de Lac-Mégantic s’est grandement impliquée dans la mise en place d’une résidence étudiante sur son territoire en plus de permettre l’offre des cours dans les locaux de l’OTJ. Les étudiantes et étudiants ont également pu mettre en pratique leurs compétences dans les locaux du centre sportif de la ville. Les membres de cette cohorte ont le privilège de réaliser des stages grâce notamment à un partenariat avec le CIUSSS de l’Estrie.