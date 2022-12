Des «paniers de p’tits  bonheurs» remis à 40 familles immigrantes

Les élèves de 2e secondaire du programme Citoyens du monde de la polyvalente de Saint-Georges ont remis à 40 familles immigrantes un panier de produits locaux dans le cadre du projet Les paniers de p’tits bonheurs.

Le panorama culturel de la Beauce se modifie depuis quelques années et la période des fêtes peut être particulièrement critique sur le plan émotif pour de nombreuses familles immigrantes. C’est pour cette raison que les élèves ont confectionné des paniers de petites douceurs permettant d’ajouter une touche de magie au premier Noël beauceron de ces gens, tout en leur faisant découvrir de nouveaux produits locaux.

Le projet s’est déroulé sur un peu plus de deux mois, débutant par une sensibilisation auprès des élèves. Ces derniers ont été rencontrés par une intervenante en immigration du Carrefour jeunesse emploi afin de mieux comprendre la réalité des nouveaux arrivants : leur parcours et le processus d’immigration, le choc culturel ainsi que la différence que nous pouvons faire pour favoriser leur intégration.

Les élèves ont par la suite été jumelés à différentes familles nouvellement arrivées en Beauce pour qui ils devaient réaliser un panier. La remise a eu lieu le 15 décembre lors d’une activité d’échange entre les familles et les élèves. Ces derniers ont pu en apprendre davantage sur le vécu de ces familles, tout en leur présentant ce qu’ils avaient à leur remettre, le tout dans une ambiance conviviale et festive.

Les responsables du projet souhaitent remercier particulièrement le Carrefour jeunesse-emploi pour sa collaboration à l’élaboration et à la réalisation du projet, de même que le Comité Créatif de l’école la Passerelle pour sa participation à la création de diverses petites douceurs et pour sa présence à l’accueil des familles lors de la soirée de remise des paniers.

Plusieurs commanditaires se sont associés à la démarche: Canadian Tire, Carrier et Bégin, Chez Gérald, IGA Rodrigue et Groleau, JCC, L’artisan du café, Les constructions Nicolas Bellegarde, Les Pères Natures, L’Union des producteurs agricoles, Olives et Gourmandises et Restaurant McDonald’s de Saint-Georges.