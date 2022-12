Les Religieuses de Jésus-Marie cèdent leur patrimoine éducatif

Le 14 décembre marquait un moment décisif de l’histoire de l’École Jésus-Marie de Beauceville, soit le passage du patrimoine éducatif à une nouvelle personne morale.

S’étant fait offrir généreusement l’œuvre éducative conservée précieusement par la congrégation des Religieuses de Jésus-Marie (RJM) depuis maintenant 49 ans, les administrateurs, la direction et tout le personnel sont prêts à poursuivre la mission des RJM et, ainsi, assurer la pérennité de l’institution.

Cette journée concrétisait la deuxième étape du processus de Relève institutionnelle initié, au printemps dernier, par les RJM. La première étape était de se doter d’une direction générale laïque.

Un peu d’histoire

Il y a 157 ans, les RJM sont arrivées au Canada. En 1923, elles ont fondé une École Normale, à Beauceville, pour la formation des maîtres, qui est devenue, 50 ans plus tard, l’École Jésus-Marie de Beauceville.

« Levons notre verre à l’avenir de l’École Jésus-Marie. Que cette École soit un milieu de vie qui aide les jeunes à grandir. Qu’elle soit un laboratoire de beauté et de bonté pour que les jeunes deviennent de meilleures personnes qui bâtissent leur milieu et leur société. Que cette École jette une semence de savoir et de créativité chez les jeunes », a mentionné Sr Françoise Barras, supérieure provinciale des Religieuses de Jésus-Marie, lors d’une allocution le 14 décembre.

Les membres du comité de relève (Sr Françoise Barras, Sr Céline Latulippe, Sr Josée Therrien et M. Auguste Servant) ont, quant à eux, guidé, tout au long du processus, la directrice générale de l’EJM ainsi que les membres du conseil d’administration sortant afin que cet important transfert s’effectue en bonne et due forme.

Lors de l’assemblée générale du 14 décembre, les nouveaux membres du conseil d’administration ont été élus pour ensuite nommer leurs dirigeants, soit Steeve Groleau, président, Marcel Roy, vice-président, ainsi que Béatrice Rodrigue, secrétaire, et Nathalie Maheux à titre de trésorière.

Les administrateurs et l’équipe-école s’assureront de poursuivre avec passion l’œuvre d’éducation initiée par les RJM pour faire rayonner l’EJM et favoriser sans cesse la réussite et l’épanouissement des élèves qui en font leur établissement scolaire pour tout le cours du secondaire.

« Je souhaite remercier les Religieuses de Jésus-Marie pour ce précieux cadeau et toute la confiance qu’elles nous témoignent en nous offrant leur trésor. Longue vie à l’EJM! » s’est exprimée Nathalie Fortier, directrice générale de l’École Jésus-Marie de Beauceville, confiante pour la suite.

Selon Sr Françoise : « Donner un cadeau ne signifie pas s’effacer du paysage ». Ainsi, la congrégation est toujours propriétaire de l’édifice et du terrain, et les religieuses de la communauté locale pourront rester et vivre dans l’édifice de l’École aussi longtemps que leur santé le permettra.