Les étudiants du CBA s'impliquent pour Noël

À l’approche des fêtes, la communauté collégiale du Cégep Beauce-Appalaches s’est mobilisée pour poser des gestes solidaires auprès de la collectivité.

Le traditionnel bingo de Noël a permis d’amasser un montant de près de 800 $ qui a servi à acheter des denrées non périssables pour l’organisme Moisson Beauce. Après coup, les étudiants bénévoles du socioculturel ont contacté l’organisme afin de sonder leurs besoins et de procéder aux achats des denrées qu’ils ont livrées à l’entrepôt et montées en paniers cadeaux.

« Nos jeunes se sont portés volontaires pour s’investir au-delà de la collecte de fonds. Ils ont envie de sentir qu’ils font une vraie différence. Confectionner un panier cadeau, c’est une expérience gratifiante et ça fait grandir nos jeunes. Ça leur permet d’être sensibilisés à l’insécurité alimentaire et de savoir à quoi va servir le montant d’argent récolté, » a souligné Sébastien Hamel, technicien en loisirs.

De leur côté, les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont également donné de leur temps à l’organisme Moisson Beauce. Grâce à ce temps passé à l’activité d’emballage chez MÉTRO Laval Veilleux, les Condors hockey ont pu remettre un chèque de 685 $ à Isabelle Lessard, directrice philanthropie, communications et événements de Moisson Beauce. À leur tour, les Condors football se sont réunis chez Moisson Beauce dans la section entrepôt pour faire du tri d’aliments et du classement en plus de monter 400 boîtes servant à la confection de paniers de Noël. Ces derniers y retourneront prêter main-forte après les fêtes. Cette saison, nos deux équipes sportives auront aussi dédié l’un de leurs matchs au profit de l’organisme d’aide alimentaire en récoltant plusieurs caisses de denrées non périssables en échange d’une entrée gratuite.

« Nous sommes ravis de constater que nos étudiants désirent redonner à la communauté et aux personnes dans le besoin. Ces petits gestes ont assurément permis de voir apparaître plusieurs sourires qui sont nécessaires en cette période de l’année. Bravo à nos étudiants qui ont participé à ces activités, vous faites une différence dans la vie de plusieurs, » a souligné Daniel Laflamme, directeur adjoint des études, programmes et vie étudiante. Chaque année, Moisson Beauce répond, en collaboration avec plus de 50 organismes d’ici, à 150 000 demandes d’aide alimentaire.

Cartes de Noël pour nos aînés en CHSLD

Le comité socioculturel a renouvelé pour une 2e année son initiative d’acheminer des cartes de Noël dans les différents centres d’hébergement et de soins longue durée (CHSLD) des environs afin de mettre un baume sur la solitude que vivent parfois les résidents. Mélodie Therrien, étudiante en Sciences humaines, a dessiné la carte de Noël qui a été imprimée et personnalisée en plus de 300 exemplaires par les étudiants du Campus de Saint-Georges.

« Nous sommes très fiers de poursuivre cette initiative étudiante qui a débuté pendant la pandémie lorsqu'il était difficile de visiter les résidences pour personnes âgées, a mentionné Sébastien Hamel. Cette année, en plus de faire la livraison des cartes dans les centres, nous avons eu le plaisir d’en faire la lecture aux aînés. Rencontrer les personnes, lire la carte et leur remettre en main propre, ça crée toute la différence, précise-t-il. »

Ce sont plus de 250 cartes qui ont été distribuées dans les derniers jours aux résidents des CHSLD Champlain-de-l’Assomption (96), CHSLD Richard-Busque (47 cartes) CHSLD du Séminaire (42 cartes), et de la résidence La Seigneurie du Jasmin (72 cartes). Grâce à l’étudiante en Sciences humaines, Audrey-Anne Lacroix, le Campus de Lac-Mégantic, en collaboration avec l’AGE, a aussi écrit et personnalisé plus de 130 cartes de Noël distribuées dans quatre résidences de la région du Granit.

Raccompagnements du temps des fêtes

Encore cette année, le comité loisirs du Cégep Beauce-Appalaches a rassemblé des étudiants bénévoles afin d’offrir des raccompagnements pour Opération Nez rouge et couvrir le Secteur Chaudière. Pour Pierre-Olivier Lachapelle, technicien en loisirs, cette implication apporte beaucoup aux étudiants : « Pour nos étudiants, c’est une expérience humaine très satisfaisante alors qu’ils réalisent les impacts positifs de cette action. Ils contribuent à la sécurité de tous en permettant le retour sécuritaire de nombreux conducteurs. » Les joueurs de l’équipe des Condors football se sont également impliqué auprès de l’organisme en répondant aux appels de la centrale et en se joignant à l’équipe de raccompagnateurs du Secteur Beauce-Nord.

Marché aux puces CBA

Une deuxième édition du Marché aux puces CBA a permis au comité environnement responsable (CER) de récolter plus de 5 000 $ tout en favorisant la réutilisation d’objets de seconde main à l’approche des fêtes. Ces fonds amassés seront versés aux projets environnementaux réalisés par le CER.