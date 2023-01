François Giroux de nouveau président du Conseil d’administration du Cégep Beauce-Appalaches

Le Conseil d’administration du Cégep Beauce-Appalaches a confirmé le retour de François Giroux à la barre en tant que président du conseil.

Ce nouveau mandat a pris effet au mois de novembre dernier. Rappelons que monsieur Giroux avait accédé à ce poste pour la première fois de décembre 2019 à décembre 2021.

Il a occupé le siège d’élu des représentants des parents pendant deux ans au sein du conseil et est de retour sur ce même siège depuis octobre. Ancien étudiant du Cégep Beauce-Appalaches, où il a obtenu son diplôme d’études collégiales en 1989 du Séminaire St-Georges, il œuvre en tant que gestionnaire en santé publique au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches.

« J’ai développé une expertise de mobilisation par ma participation et mes réalisations en relations de travail, santé et sécurité et en gestion des risques. Je suis passionné par l’amélioration continue des services et l’évaluation des résultats. J’ai toujours eu un grand souci et une sensibilité accrue face à la population étudiante et c’est un plaisir pour moi que de me lancer de nouveau dans cette aventure », a mentionné le président.

« J'ai eu la chance de côtoyer M. Giroux à mon arrivée à la Direction générale et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je débute ce nouveau mandat à ses côtés. Il est un président d'expérience ayant à cœur notre mission, soit de contribuer à la réussite et au développement global de la personne en lui fournissant les outils nécessaires à son cheminement tout au long de sa vie », a ajouté Caroline Bouchard, directrice générale.