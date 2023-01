La finale locale de Cégeps en spectacle fait son grand retour

Le plus important concours étudiant des arts de la scène au Québec est de retour après deux ans d’absence. Les étudiants-artistes du Cégep Beauce-Appalaches reviennent sur scène lors de la 44e finale locale de Cégeps en spectacle le mercredi 1er février.

La représentation débutera à 19 h 30 à la Salle Alphonse-Desjardins.

Sept numéros artistiques sont au programme pour cette nouvelle édition où se côtoieront chant, musique et humour. « C’est une joie de pouvoir présenter à nouveau ce concours qui se veut un tremplin pour nos étudiants-artistes, » affirme Daniel Laflamme, directeur adjoint des études, programmes et vie étudiante. En ajoutant les membres de l’équipe d’animation, les techniciens de scène et les autres bénévoles du comité socio, ce sont plus d’une quarantaine de personnes qui s’activeront pour offrir une soirée à la hauteur des attentes.

Un trio d’étudiants nouvellement arrivé en Beauce, composé d’Éloïse Banor, Thomas Carpin et Elliot Oyarzun, interprétera une version acoustique de BELLA du rappeur français Maître Gims. Annick Leclerc jouera sa composition « L’énigme » puis interprétera la pièce « L’accordéoniste » du monument de la chanson française, Édith Piaf. Albert Cliche au piano et Justin Maheux à la guitare présenteront leur composition intitulée « La Symphonie du silence ».

Les chanteuses Victoria Demers, Mélodie Gauthier et Élora Martel-Carrier uniront leur voix à Émilie Gagné au piano pour présenter leur composition « Au bout du chemin » abordant le temps qui passe et les regrets qui guettent ceux qui ne réalisent pas leurs rêves. Mélodie Gauthier et Élora Martel-Carrier se joindront ensuite au groupe Septicémie, en compagnie des musiciens et chanteurs Gabriel Turcotte, Raphaël Talbot, Jacob Brassard et Maxence Lang, pour interpréter « Je collectionne les canards » du groupe heavy metal parodique français Ultra Vomit.

Rachel Dallaire, joueuse d’impro et musicienne, présentera sa création humoristique « Ne laissez pas vos dents de sagesse vous rendre fous » avant d’enfiler son costume et de s’ajouter au groupe rock Acouphène, formé de Tommy Bolduc, Sarah-Maude Giguère et Christopher Gagné, pour présenter une ode musicale à la poutine bien assumée : « Penses-y quand tu en manges de la poutine ».

Numéro hors-concours

Le duo Steven & Steeven assurera la partie hors-concours durant la délibération du jury. C’est un grand retour sur les planches du CBA pour Steven Grondin au chant et à l’harmonica ainsi que de Steeven Fortin à la guitare et à l’accompagnement vocal. « Le duo s’est formé dans le cadre des spectacles organisés par le Socioculturel, dont Cégeps en spectacle et cela nous fait très plaisir de les inviter avec leur matériel original à remonter sur les planches où tout a commencé pour eux, » mentionne Julie Beaudoin, responsable du Socioculturel.

L’animation de la soirée a été confiée à quatre étudiants supervisés par Harold Gilbert. Ils assureront les transitions avec une touche d’humour entre les numéros en suivant les péripéties d’un jeune homme prêt à tout pour réaliser son plus grand rêve.

Membres du jury

Le jury est composé de Laurence Castera, auteur, compositeur et interprète, de Jimmy Garant, directeur technique et événements au Festival d'été de Québec, de Tina Paquet, comédienne et metteuse en scène ainsi que coordonnatrice du programme de Formation supérieure en danse contemporaine de L'École de danse de Québec, de Trycia Turcotte, professeure de chant et coach vocale, et de Guy Vincent, batteur, enseignant en musique et fondateur de la compagnie GVD Drums.

Au total, ce sont 25 artistes et groupes provenant du Cégep qui participeront dans le but de se qualifier pour la finale régionale. En plus de remporter une bourse de 300 $, les gagnants du Prix du jury prendront part à la finale régionale le 25 mars au Cégep Limoilou. Ils pourront alors tenter leur chance d’être sélectionnés pour la finale nationale qui se tiendra le 29 avril au Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne.

La population beauceronne est invitée à venir encourager la relève artistique du Cégep lors de la finale locale. Un prix Coup de cœur sera également décerné au numéro ayant le plus charmé le public. Les billets sont en vente au coût de 8 $ pour les étudiants et de 12 $ pour les adultes sur la billetterie en ligne en cliquant ICI et seront aussi disponibles à l’entrée le soir de l’événement. Pour plus d’information, composer le 418 228-8896, poste 2114.