Trop de gestes de violences dans les écoles

Alors que l’opposition officielle demande un mandat d’initiative pour trouver des solutions à la violence dans les écoles du Québec, on constate que celles du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) en sont un triste exemple.

Les porte-paroles de l’opposition officielle en matière d’éducation, Marwah Rizqy, et de sécurité publique, Jennifer Maccarone, proposent que la Commission de la culture et de l’éducation se saisisse d’un mandat d’initiative sur l’augmentation de la violence dans les écoles et autour de celles-ci. Selon les députées libérales de Saint-Laurent et de Westmount–St-Louis, la situation inquiète de plus en plus les élèves, les parents ainsi que le personnel du réseau de l’éducation et il est urgent de s’attaquer au problème.

Pour appuyer leur demande, les deux porte-paroles de l’opposition officielle ont exposé des chiffres alarmants, et ce, dans toutes les régions du Québec, notamment ici, en Beauce-Etchemin. En effet, 405 gestes de violence ont été indiqués en 2018-2019, pour 979 en 2021-2022.

D'ailleurs, dans le rapport annuel du CSSBE pour 2021-2022, on constate que quatre établissements ont recensé plus de 10 événements d'intimidation, la polyvalente Benoît-Vachon étant la plus touchée avec au moins 40 événements déclarés.

Qui plus est, 30 établissements enregistrent plus de 10 événements de violence, ce qui représente plus de la moitié des écoles de ce centre de services qui en compte 56. Parmi eux:

- 17 écoles ont déclaré entre 10 et 19 événements de violence,

- 8 écoles ont déclaré entre 20 et 39 événements de violence,

- 6 écoles ont déclaré plus de 40 événements de violence.

Le CSSBE mentionne dans ce même document que « chacune des écoles est dotée d'un plan de lutte contre la violence et l'intimidation dans lequel on retrouve des mesures de prévention universelles et ciblées. Ce plan est évalué et revu chaque année. Les codes de vie des écoles se veulent éducatifs et l'enseignement explicite des bons comportements attendus se fait au quotidien. »