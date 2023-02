Le P'tit Marché Let's Go organise une activité de sociofinancement

Les enfants de l’école Primaire Let's Go offriront cactus et succulentes lors de la première activité 2023 du P’tit Marché Let’s Go le 13 et 14 février prochain.

Le P’tit Marché, qui en est à sa 5e année, se veut une activité afin de développer les valeurs entrepreneuriales chez l’enfant.

« Même si l’école est un OBNL, nous ne pouvons participer à beaucoup de subventions et programmes parce que nous sommes une entreprise privée. Dès lors, nous avons décidé de créer notre propre activité de sociofinancement dans un cadre ludique et pédagogique. Le P’tit Marché récolte en moyenne annuellement plus de 10 000 $ en contribution volontaire afin de réaliser des projets et activités à l’école. » Julie-Anne Martel, directrice de l’école et des garderies Let’s Go.

Les enfants achèteront semences, terreau et lampes de croissance avec la vente des cactus et succulentes. Ainsi, les enfants pourront bonifier l’offre de fruits et légumes offerts au P’tit Marché et ce, à même les jardins et potagers de l’école et des garderies. L’école entend aussi réaliser des partenariats avec des producteurs maraîchers locaux en 2023 afin de bonifier l’offre en période estivale. Enfin, les enfants du camp de jour Let’s Go seront aussi responsables de l’activité cet été.

Le P’tit Marché Let’s Go sera ouvert entre 15 h et 17 h les 13 et 14 février à l’École Primaire Let's Go au 17835, 10e Ave à Saint-Georges (voisin de l’Oiseau Bleu)