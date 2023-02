MRC Nouvelle-Beauce: 5 projets scolaires reçoivent des financements

Cinq projets scolaires de la MRC Nouvelle-Beauce ont reçu des financements totalisant 9 750 $ par la Fondation Desjardins.

Les projets concernés sont les suivants:

• Friperie PBV - Polyvalente Benoît-Vachon, Sainte-Marie : 3 000 $

• Les petites pousses de la Découverte – École La Découverte, Sainte-Hénédine : 2 500 $

• Les recettes collectives - École Maribel, Sainte-Marie : 2 000 $

• Les richesses du dehors! – École La Découverte, Sainte-Hénédine : 1 500 $

• Tu m’aides à bien grandir - École Maribel, Sainte-Marie : 750 $

La présidente du conseil d’administration de la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce, Estelle Lehoux, en compagnie du directeur général, Pierre Jr St-Marseille ont visité les écoles des projets gagnants pour leur annoncer la bonne nouvelle.

Notons que ces Prix aident le personnel scolaire et les intervenants d’organismes à réaliser des projets avec les jeunes d’âge préscolaire, primaire ou secondaire.

« On a tous un prof qui a eu une grande importance dans notre vie. Qui nous a fait découvrir une nouvelle passion, qui nous a montré de quoi on est capable, qui a élargi nos horizons. Les enseignants et les intervenants sont sur le terrain avec nos jeunes chaque jour, ils voient les besoins et les opportunités d’apprentissage dans chaque petit moment. C’est un véritable honneur de pouvoir soutenir des gens aussi extraordinaires, qui déplacent des montagnes chaque jour pour nos enfants » explique Nancy Lee, directrice générale de la Fondation Desjardins.

Les détails au sujet du programme et des gagnants de cette édition sont disponibles au

fondationdesjardins.com/prix. Le prochain appel de candidatures aura lieu en octobre 2023.