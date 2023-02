Des étudiants dans le top 5 des meilleurs constructeurs de mini-éoliennes 2023

L’équipe de constructeurs de mini-éoliennes formée d’étudiants en Sciences de la nature du Cégep Beauce-Appalaches a pris le cinquième rang du concours Déplace de l’air à Poly où plus d'une vingtaine d'établissements collégiaux ont relevé le défi proposé par le Département de génie électrique de Polytechnique Montréal.

Le défi: concevoir et construire des mini-éoliennes en équipes de deux ou trois personnes, dans un délai de trois heures, au moyen de composantes et d'outils mis à leur disposition dans les locaux des pavillons Lassonde.

L’équipe CBS formée de Nathan Champagne, Jean Raphaël Doyon et Alexandre Lessard a terminé 5e au classement parmi les 55 équipes participantes lorsqu’il fut temps de tester la puissance électrique de leur éolienne. C’est la deuxième édition de suite qu’une équipe d’ici prend le cinquième rang de la compétition de l’université montréalaise. L'équipe MJ formée de Manar Oudah et Julianne Robert a aussi tenté sa chance de relever le défi.

La participation aux concours scientifiques permet de développer l’esprit d’équipe, une plus grande autonomie et une meilleure gestion du temps. « Je suis très fier de mes étudiants », mentionne l’enseignant Abdelhamid Amghar qui accompagnait les équipes. « Ils ont fait un excellent travail lors de la construction de leur mini-éolienne. Ils ont développé une bonne chimie en travaillant en équipe, en partageant les tâches dans un temps limité. » L’expérience s’est conclue par une visite de l’école Polytechnique et des laboratoires avec le directeur du département de Génie électrique.

« Comme ancien étudiant en ingénierie ayant participé à plusieurs concours de ce genre, je trouve très important d'encourager l'implication de nos étudiants dans ce type de projet », a souligné Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante.

De retour après deux ans d’absence en raison de la pandémie, le populaire concours à réunit plus d'une centaine d’étudiantes et d’étudiants provenant d'établissements de la Beauce, du Centre-du-Québec, de l'Estrie, de Lanaudière, des Laurentides, de Laval, de la Montérégie, de Montréal, de l'Outaouais et de la région de Capitale-Nationale.

Implication dans plusieurs compétitions scientifiques

Depuis plusieurs années, l’enseignant Abdelhamid Amghar s’implique activement dans les activités extrascolaires pour faire découvrir l’univers des sciences à la population étudiante.

« J’aime transporter les étudiants dans les universités pour y voir ce qui s’y passe. Ils y découvrent de nouveaux horizons et possibilités auxquels ils n’avaient pas tous pensé. Certains reviennent convaincus de vouloir pousser plus loin leur formation en poursuivant des études universitaires », a-t-il mentionné.

En plus du concours Déplace de l’air à Poly de la Poytechnique de Montréal, M. Amghar a coutume de faire participer ses étudiantes et étudiants à cinq autres concours par année : la compétition PontPop de l’ÉTS, la Troitsky Bridge Building Competition de l’Université Concordia, la Coupe de Science de l’Université Laval, le concours Génie civilisé de l'Université de Sherbrooke

et les concours nationaux de physique.