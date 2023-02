Relève agricole: quatre Beaucerons récompensés

Quatre Beaucerons étudiants et diplômés du programme Gestion et technologies d’entreprise agricole du Cégep de Lévis ont reçu des bourses lors d’une cérémonie en présence de partenaires le 22 février dernier.

Ils ont été récompensés pour l’excellence de leurs résultats scolaires, leur implication dans la communauté, leurs compétences entrepreneuriales et leur participation à la vie collégiale.

Étudiants de 2e année

Audrey-Ann Rhéaume, Sainte-Marie

Excellence des résultats scolaires pour les cours Utilisation et entretien du parc de machinerie et Santé et sécurité en milieu agricole.

Elle a reçu une bourse de 500 $ offerte par Avantis Coopérative.

Jean-Simon Vachon, Saint-Joseph-de-Beauce

Excellence des résultats scolaires dans les cours de gestion et implication dans la vie collégiale.

Il a reçu une bourse de 500 $ offerte par Alfred Couture ltée.

Étudiants de 3e année

Monia Marquis, Sainte-Marie

Persévérance et détermination

Elle a reçu une bourse de 1 000 $ offerte par Agria.

Diplômés 2022

Jolyane Breton, Saint-Elzéar

Qualité du plan d’affaires

Elle a reçu une bourse de 1 000 $ offerte par Promutuel Assurance.

En tout, dix-sept étudiants et diplômés du programme Gestion et technologies d’entreprise agricole du Cégep de Lévis ont reçu des bourses. La Fondation du cégep remercie les intervenants qui encouragent annuellement la relève agricole d'ici. Cette année, leurs dons totalisent un montant de 9 250 $.