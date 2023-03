Décès de Charles-Henri Lecours, un homme marquant dans l'éducation

L’ancien président de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, Charles-Henri Lecours est mort le 5 mars dernier.

Il a été en poste pendant plus de 20 ans en tant que président, de 1998 à 2020, mais il a fait beaucoup plus dans le monde de l’éducation. Il avait dû quitter en raison de l’abolition des élections scolaires, ainsi des postes de commissaires. D’ailleurs, il avait confié à EnBeauce.com en février 2020 qu’il en avait gros sur le cœur à cette annonce. « C’est une journée très très très triste, surtout pour nos enfants à qui on enseigne le respect qui est la première valeur de ce qu’on appelle la démocratie ».

M.Lecours a également été commissaire pendant 14 ans ayant connu la fusion de la Commission scolaire Langevin qui est devenue la CSBE.

Rappelons qu’il a joué un grand rôle dans divers grands projets dont le CIMIC à Saint-Georges, le centre de formation professionnelle des Bâtisseurs à Sainte-Marie et la construction de la toute nouvelle école primaire l’Accueil à Scott.

Résident dans Les Etchemins, il a eu un commerce spécialisé dans la vente de vêtements sous le nom Boutique chez Charles. Il faisait partie de la Laiterie et Fromagerie Etchemin également.