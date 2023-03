Plus de 778 demandes d'admission envoyées au Cégep Beauce-Appalaches

Alors que le premier tour des demandes d'admission au collégial se terminait le 1er mars, plus de 778 étudiantes et étudiants ont soumis une candidature dans l’un des trois campus du Cégep Beauce-Appalaches

Au Campus de Saint-Georges, 192 étudiantes et étudiants ont opté pour des programmes techniques et 256 pour des programmes préuniversitaires. Ce sont plus de 86 demandes qui ont été faites pour le programme de Sciences de la nature.

De son côté, le programme de Sciences humaines a été complètement revampé afin d’offrir deux nouveaux profils, soit le profil Mathématiques et enjeux contemporains et le profil Humain, Société et Monde. Soulignons que le programme préuniversitaire d’Arts visuels a doublé ses demandes d’admission.

« Toute notre équipe travaille en coopération afin d’offrir une carte de programmes attractive et diversifiée qui permettra aux jeunes de poursuivre vers des études universitaires ou vers le marché du travail », a indiqué Jean-Philippe Vachon, directeur des études.

Au Campus de Sainte-Marie, les demandes d’admission pour le programme de Techniques de comptabilité et de gestion cheminement bilingue montrent une belle progression puisqu’elles ont presque doublé, passant de 14 à 24. Le programme Techniques d’éducation à l’enfance poursuit son élan alors qu’il est offert pour la deuxième année à Sainte-Marie. De leur côté, les programmes préuniversitaires de Sciences de la nature et de Sciences humaines cumulent 92 demandes.

Le Campus de Lac-Mégantic enregistre une hausse de 10 % de ses demandes d’admission. Le programme de Soins infirmiers a notamment la cote avec 17 demandes. Notons que les étudiantes et étudiants de ce programme sont admissibles aux bourses Perspective Québec, qui octroient 1 500 $ par session réussie. Le programme de Sciences de la nature a, quant à lui, reçu 17 demandes contrairement à 8 en 2022.

« Les résultats obtenus au campus de Lac-Mégantic démontrent qu’il y a toujours une demande pour les études supérieures en région », a ajouté Jean-Philippe Vachon.

Toujours le temps de s’inscrire

Il est encore temps de soumettre une demande d’admission dans le cadre du deuxième tour d’inscription qui prendra fin le 1er mai.

Notez qu’il reste de la place dans la majorité des programmes d’études du Cégep Beauce-Appalaches. Différentes bourses sont également offertes. Tous les détails sont disponibles au www.cegepba.qc.ca.