Des élèves du CIMIC créent une savonnerie pour le défi OSEntreprendre

Alors que le premier tour des demandes d'admission au collégial se terminait le 1er mars, plus de 778 étudiantes et étudiants ont soumis une candidature dans l’un des trois campus du Cégep Beauce-Appalaches Au Campus de Saint-Georges, 192 étudiantes et étudiants ont opté pour des programmes techniques et 256 pour des programmes préuniversitaires. ...