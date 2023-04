Le CJE Beauce-Sud récompense la conciliation études-travail

Le Carrefour Jeunesse-Emploi (CJE) Beauce-Sud a lancé, le 13 février dernier, un concours nommé MonChoixMesÉtudes, afin de récompenser le respect de la conciliation études-travail en entreprise.

Organisé sur plus d'un mois, le concours MonChoixMesÉtudes était un moyen pour le CJE Beauce-Sud, de mettre en avant une entreprise locale, ainsi qu'un étudiant qui y travaille. « La personne qui posait sa candidature devait travailler et habiter sur Beauce-Sud, tout en étant en études. Le but était de proposer à l'étudiant en poste, de dénoncer positivement un employeur qui est conciliant », a expliqué Anthony Mathieu, intervenant jeunesse au CJE.

L'entreprise choisie devait répondre à plusieurs critères, une conciliation études-travail, la valorisation d'un diplôme, un temps de travail qui ne dépasse pas 15 ou 20 h par semaine, l'adaptation des horaires lors des périodes d'examen ou encore, l'organisation des horaires pour travailler en dehors des heures de classe. Elle devait aussi respecter un processus d'accueil et d'intégration, une collaboration claire entre étudiant et employeur ainsi que la valorisation de la persévérance scolaire.

Chaussures Pop, entreprise lauréate du concours

Sur les 40 candidatures reçues, l'équipe du CJE Beauce-Sud a retenu celle de Léa-Rose Busque. « J'ai dénoncé mon employeur à ce concours, car j'estime qu'il le mérite. L'année passée, nous faisions du sport et il le comprenait très bien. Il aménageait nos horaires pour pouvoir aller aux sports interscolaires », explique la jeune étudiante de 15 ans.

Pour son patron, David Lacasse, ce prix fut vraiment une belle surprise. « Je n'étais pas pleinement informé de ce concours. Je ne m'attendais pas à ça et je suis honoré et bien content », a commenté le gérant de Chaussures Pop.

Léa-Rose Busque est repartie avec un chèque de 300 $ et son patron avec le prix de l'employeur engagé dans la réussite éducative.