Le projet Pop up lauréat du Défi OSEntreprendre

Pour le retour du Défi OSEntreprendre du Cégep Beauce-Appalaches, près de 39 élèves ont été récompensés lors de la cérémonie annuelle de remise de bourse, ce jeudi 6 avril. Ces derniers ont pu soumettre leur projet aux membres du jury.

Sur la douzaine de projets présentée dans la catégorie Collégial, c’est le projet Pop up, qui a été retenu en tant que lauréat local. L’équipe d’étudiant, qui était composé d’Andréanne Fortier, de Sarah Jacques et de Maryon Therrien a reçu une bourse de 250 $. Leur projet consistait à promouvoir les petites entreprises de la région qui se concentrent sur la vente en ligne, en les invitant à venir exposer leurs produits lors d’un même événement.

Composé, cette année, de Séverine Hilaric, Cynthia Lacasse et Charles-Philippe Rodrigue, le jury a mis en avant l’originalité du concept, la qualité du dossier, les démarches entreprises et la clarté des objectifs ainsi que l’importance accordée à l’économie locale. Ce prix permettra à l’équipe lauréate de représenter le Cégep lors de la finale régionale en Chaudière-Appalaches le 27 avril.

Des projets entrepreunarials au grand coeur

Le Cégep Beauce-Appalaches a également ajouté que plusieurs projets présentés étaient à vocation sociale pour aider différents organismes de bienfaisance. Le centre de pédiatrie Les Passerelles, Opération enfants soleil, la Fondation en coeur, la Fondation cancer du sein du Québec ou encore l’Association pour l’Intégration Sociale étaient ainsi représentés.

« Le Cégep Beauce-Appalaches croit fermement à l’entrepreneuriat étudiant et le Défi OSEntreprendre fait partie des beaux défis en lien avec l’entrepreneuriat. Ces projets font rayonner l’engagement et l’implication des étudiants et étudiantes », a complété Daniel Laflamme, directeur adjoint des études, programmes et vie étudiante.