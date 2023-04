Des étudiants en Techniques d'éducation spécialisée s'envolent au Maroc

Une quinzaine d’étudiants et d’étudiantes du programme de Techniques d’éducation spécialisée du Cégep Beauce-Appalaches, au campus de Sainte-Marie, s’envoleront pour le Maroc à la fin de la session scolaire afin de réaliser un stage humanitaire.

Il s’agit d’une première pour le programme de Techniques d’éducation spécialisée du campus de Sainte-Marie.

Ce projet, né d’une initiative étudiante, prendra place du 27 mai au 9 juin prochains dans une petite communauté marocaine. Des étudiant·e·s de deuxième et troisième année de la technique d’éducation spécialisée, accompagnés par des membres du corps enseignant, interviendront auprès de jeunes dans une école primaire tout en soutenant le personnel scolaire. Ce voyage leur permettra d’expérimenter leur savoir-faire de futurs éducateurs et futures éducatrices, dans un contexte culturel différent et auprès d’enfants présentant une déficience physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme.

« Les étudiant·e·s devront mettre en pratique toutes les techniques et approches d’intervention qu’ils ont vues pendant leur formation. Cela leur permettra d’intégrer davantage ces dernières de même que de faire preuve de créativité et d’adaptation dans leurs contextes d’application », a mentionné Annie Deblois, enseignante au département d’éducation spécialisée.

Une somme de 35 000 $ a été récoltée dans le cadre d’activités de financement afin de permettre la concrétisation de ce stage humanitaire. « Nous voulons bonifier le matériel scolaire du milieu et augmenter les connaissances du personnel enseignant en lien avec différentes problématiques reliées à l’apprentissage. Pour ce faire, nous avons acheté des jeux, livres, outils pédagogiques, etc., que nous allons laisser au milieu après notre départ », a soutenu madame Deblois.

Pour Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante, ce genre de projet permet aux étudiant·e·s de transposer leurs connaissances et leurs compétences apprises en classe dans un contexte pratique, tout en étant une expérience d’ouverture sur le monde extraordinaire. « C’est une expérience unique qui leur permettra de développer plusieurs habiletés interpersonnelles et professionnelles qui leur seront essentielles pour leur future carrière. »

Photo

À l’arrière : Marianne Poulin, Noémie Lehoux, Lorie-Anne Breton, Naomi Roy, Magalie Camiré, Camille Groleau, Lorie-Anne Bouchard, Allyson Bussières, Annie Deblois, Madeleine Gagné, Yannick Lessard et Olivier Chiasson

À l’avant : Émilie Saint-Germain, Marie-Laurence Labbé, Julien Labbé, Kate Gilbert, Élyane Faucher, Sarah-Gabrielle Thibault et Simon-Olivier Tessier