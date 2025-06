Des élèves en carrosserie du CIMIC testent leur buggy dans une course amicale

Quatorze élèves finissants du programme Carrosserie, en formule Duplex, au Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière (CIMIC), ont pris part à une course amicale de buggy, marquant l’aboutissement de près de 1 000 heures de travail réparties sur deux ans.

Les participants, qui complètent simultanément leur secondaire 4 et 5 ainsi qu’un DEP en carrosserie, ont conçu leur véhicule de A à Z, à partir d’essieux, de pneus, d’un siège et d’un moteur.

Par équipe de deux, ils ont fabriqué toutes les composantes de l’habitacle, effectué l’installation du moteur et de la transmission, ainsi que le câblage électrique interne.

Chaque buggy a été personnalisé de façon unique par ses créateurs. « Chaque équipe doit présenter un plan avec leur concept, les couleurs, les dessins, les modifications, etc. À partir de là, on travaille avec eux et les accompagne pour que leur design et les couleurs se marient bien ensemble. Chaque année, les élèves se dépassent en créativité », a souligné avec enthousiasme Carl-André, enseignant en carrosserie depuis 2017.

Organisé devant famille et amis, l’événement a permis de mettre en valeur la persévérance et le savoir-faire des jeunes, qui ont su relever le défi avec fierté.