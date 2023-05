Soins préhospitaliers d’urgence: le programme devient permanent

Le programme de Soins préhospitaliers d’urgence, offert par le Cégep Beauce-Appalaches, deviendra permanent à ses campus de Lac-Mégantic et de Saint-Georges à partir de l’automne 2024.

L'annonce a été faite vendredi en présence des nombreux partenaires socio-économiques de la région de Lac-Mégantic.

Le programme de Soins préhospitaliers d’urgence, d'une durée de trois ans, accueillera désormais chaque année 40 nouveaux membres étudiants qui réaliseront leur formation de techniciennes et de techniciens ambulanciers paramédicaux: la première année de formation prendra place dans les locaux du campus de Lac-Mégantic; la poursuite des deux années subséquentes aura lieu dans les locaux du campus de Saint-Georges.

« C’est une excellente nouvelle pour notre campus méganticois. Cette annonce assure non seulement la pérennité de notre campus en accueillant davantage d’étudiants et étudiantes en nos murs, mais également contribuera à créer une atmosphère dynamique et stimulante pour l’ensemble de notre communauté collégiale », soutient Caroline Bouchard, directrice générale de l’établissement. En plus de répondre à un important besoin de main-d’œuvre, cette autorisation permanente viendra jouer un rôle essentiel dans le développement socioéconomique des régions de Chaudière-Appalaches et de l’Estrie, a-t-elle signalé.

« Il s’agit d’un exemple éloquent de la relation de collaboration fructueuse qui doit exister entre les établissements d’enseignement et les villes. En plus d’offrir des formations de qualité, le Cégep Beauce-Appalaches va renforcer sa contribution à la vitalité socioéconomique régionale. Voilà une approche dans laquelle toutes les parties sont gagnantes », a mentionné pour sa part la ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry.

Les étudiants et les étudiantes auront accès à des partenaires du milieu, qui offrent des services ambulanciers et de transport médical, pour réaliser des apprentissages sur le terrain et tisser des liens avec des intervenants et des intervenantes du milieu. La formation comportera également des stages qui pourront se réaliser sur les territoires des deux régions administratives.