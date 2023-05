La fibre entrepreneuriale honorée au Cégep Beauce-Appalaches

La mini-entreprise Juste pour toi s’est démarquée en remportant les prix Coup de cœur et Entreprise de l’année lors du gala des mini-entreprises, tenu dernièrement, pour récompenser les étudiantes et les étudiants du cours de Gestion d’entreprise du programme Techniques de comptabilité et de gestion du Cégep Beauce-Appalaches.

Le projet de l'équipe, composée de Kim Gilbert, Catherine Lessard, Aurélie Paquet, Justine Poulin, David Longchamps, Olivier Bolduc et Sandrine L'Heureux-Thibault, consistait à vendre des paniers cadeaux de produits locaux aux entreprises et aux particuliers. Les recettes se sont élevées à 20 596 $.

Durant la soirée du gala, d'autres récompenses ont été attribuées. Les récipiendaires du prix Représentant de l’année étaient déterminés par la performance de ventes individuelles. Ainsi, Aurélie Paquet (Juste pour toi), Jessica Beaudoin (Espace Mixo) Isaac Nadeau (Le Terroir) et Alyson Pouliot (CréaMix) ont reçu une bourse de 100$. Les entrepreneurs et entrepreneuses de l’année qui ont été élus par leurs pairs sont : Kim Gilbert (Juste pour toi), Jessika Beaudoin (Espace Mixo), Thomas Jolin (Le Terroir) et Alyson Pouliot (CréaMix) ont reçu une bourse de 75$.