Gala Méritas: la polyvalente Benoit-Vachon récompense ses élèves

La 47e édition du Gala Méritas s'est tenue le mercredi 17 mai et a récompensé plusieurs élèves de la Polyvalente Benoit-Vachon.

Lors de cette soirée, des prix étaient remis aux élèves pour leur réussite scolaire, mais aussi les efforts soutenus et les bons résultats. Sept élèves ont ainsi pu être récompensés par la Fondation du mérite scolaire de la Beauce-Etchemin.

Laurie Breton, finissante en juin 2022 a reçu la médaille du Gouverneur général pour la meilleure moyenne générale de sa cohorte. Samuel Laroche, élève au Tremplin a reçu la bourse CSSBE. Cette dernière a une valeur de 500 $ et est remise à l'élève qui se distingue par sa persévérance.

Pour terminer, Victoria Savoie a de son côté reçu la médaille du Lieutenant-Gouverneur pour s'être démarquée par son attitude positive et son rayonnement auprès de ses paires par différentes implications.

Un ancien élève également récompensé

Le Gala Méritas a également choisi un récipiendaire au Mur-Mure de la Méchatigam. La personne choisie est un ancien élève de la Polyvalente Benoit-Vachon qui, par son travail et/ou son implication, représente un modèle d'inspiration pour les élèves présents et futurs.

En ce sens, c'est Roger Ferland, finissant de 1981, qui a été récompensé. Il a été nommé enquêteur en 1997 et affecté à plusieurs escouades mixtes, touchant la criminalité organisée : GRICO, Carcajou, ERM Motards et ERM Mixte. Désormais à la retraite, le sergent-détective enseigne au Collège Garneau dans le programme Techniques policières et à l'Université de Laval.