Le syndicat demande de mettre fin à la loterie des classes difficiles

Des enseignantes et enseignants du Syndicat de l’enseignement de la Chaudière (SEC-CSQ) se sont réunis devant les bureaux du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) afin de sensibiliser ses dirigeants aux problèmes découlant de la composition des groupes.

La Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) a mené une vaste enquête auprès de ses membres afin de brosser un portrait des classes au Québec. Ce sont plus de 10 000 enseignantes et enseignants qui ont répondu à l’appel de leur fédération syndicale.

Au Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin, les enseignantes et enseignants consultés estiment que, dans un groupe moyen, environ 27% des élèves nécessitent des interventions ou des mesures d’adaptation fréquentes ou ont un comportement qui affecte régulièrement le fonctionnement de leur groupe.

De plus, 18% des élèves demandent des interventions constantes qui affectent de manière importante le fonctionnement du groupe. On parle donc de près d’un élève sur deux (45%). Concrètement, au primaire, sur un groupe moyen de 22 élèves, ce sont 10 élèves qui nécessitent des interventions fréquentes ou constantes et qui ont un impact négatif sur le fonctionnement du groupe. Au secondaire, dans un groupe moyen de 29 élèves, les enseignantes et enseignants doivent composer en moyenne avec six plans d’intervention, six élèves en difficulté et cinq élèves ayant des mesures d’adaptation.

C’est pour exprimer cette réalité que plus de 60 enseignantes et enseignants du SEC-CSQ se sont présentés devant le siège social du CSSBE pour démontrer, en arborant différentes couleurs, les profils des élèves qui composent les classes dans notre région. Le président du SEC-CSQ, Dominic Loubier, en a profité pour remettre un document résumant les résultats de l’enquête au niveau provincial et régional.

« La ségrégation scolaire s’est accentuée à tel point que la classe ordinaire fera bientôt partie de notre imaginaire collectif au même titre que la chasse-galerie! Tant le privé que les projets pédagogiques particuliers, tels qu’ils sont organisés, écrèment ces classes de leurs élèves les plus performants. Concrètement, on exige dorénavant du personnel enseignant de multiplier les mesures d’adaptation comme s’il avait la charge d’une classe d’adaptation scolaire. On souhaite tous pouvoir contribuer pleinement à la réussite de nos élèves, mais il faut nous offrir des conditions d’enseignement qui y sont favorables! », a déclaré Dominic Loubier, président du SEC-CSQ.

Une demande formelle du syndicat

Sans convention collective depuis le 1er avril dernier, le personnel enseignant déplore que la partie patronale refuse encore de parler de ses priorités. « Qu’ils aient quelques mois d’expérience ou trente-cinq années d’expérience, les enseignants sont d’avis que les groupes difficiles ne devraient pas être une fatalité. Ils ne devraient pas avoir à vivre la crainte en début d’année de se voir affecter le groupe qui mettra fin à leur carrière. Plutôt que de tenter de les retourner les uns contre les autres pour excuser son inaction, l’employeur devrait faire l’effort de prévenir la composition de groupes à défis particuliers. Pour l’instant, la partie patronale ne veut rien entendre, bien que ce soit la clé qui permettrait d’améliorer le quotidien des profs! », explique Josée Scalabrini, présidente de la FSE-CSQ.