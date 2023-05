Deux cégépiennes lauréates du concours Vert un monde durable

Organisé par le Comité Environnement Responsable (CER), le concours Vert un monde durable a été remporté par l'équipe de Camylle Boulanger et Stéphanie Bégin, étudiantes au Cégep de Beauce-Appalaches.

Pour la 7e édition de ce concours, le but était de partager les préoccupations et solutions des étudiants sur une problématique liée à l'environnement, en réalisant un projet vidéo de cinq minutes. Sur la thématique du développement durable, près d'une quinzaine de projets ont ainsi été soumis au jury.

« Les projets présentés cette année étaient particulièrement pertinents et bien pensés. Notre communauté étudiante a brillamment exprimé son écocitoyenneté aux enjeux écologiques. Chaque année, nous sommes éblouis par l’implication et le travail des étudiants et étudiantes qui se mobilisent afin de partager leurs inquiétudes et leurs solutions en lien avec le développement durable, » a ajouté Michel Baillargeon, membre du jury et enseignant au Cégep.

Une bourse partagée de 700 $

L'équipe gagnante a remporté une bourse de 400 $, de l'Association générale étudiante en ayant présenté en projet vidéo une idée de chalet écologique. « Nous avons à cœur la préservation de la nature et nous avions comme mandat de proposer un plan d’aménagement d’un chalet 4 saisons dans le but de promouvoir des valeurs écologiques, » ont ajouté les deux étudiantes.

La seconde place est revenue à Sandrine Massol et Fabienne Delanne pour leur partage d'expérience avec des enfants du primaire lors d'un atelier culinaire afin de remplir le Frigo-don du Cégep. Elles ont ainsi pu recevoir une bourse de 200 $.

Concernant le coup de coeur du jury, remis par le CER et d'une valeur de 100 $, il a été remis à une étudiante en Sciences de la nature du campus de Saint-Georges, Daphnée Lamontagne. Sa vidéo traitait de l'impact des projets hydro-électriques sur l'environnement et expliquait en quoi le biogaz est une solution intéressante.