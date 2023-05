Des ateliers pour apprendre un métier en parallèle de l'école

Le centre de formation des Bâtisseurs a tenu une journée portes ouvertes le jeudi 25 mai pour présenter les ateliers des profils associés au certificat de formation préparatoire au travail (CFPT) et au certificat à un métier semi-spécialisé (CFMS).

Lors de cet événement, les élèves actuels et leurs enseignantes et enseignants ont accueilli les visiteurs pour faire une visite des lieux de stages, présenter leurs réalisations et donner des renseignements sur les tâches et compétences associées au métier semi-spécialisé ciblé.

« C’est important pour nous que les élèves montrent au grand public les projets sur lesquels ils travaillent depuis un an. Les élèves sont fiers de leur accomplissement », a mentionné la directrice adjointe du centre de formation des Bâtisseurs, Maude Gagné. « Les élèves inscrits aux profils alternent entre les études académiques et les stages. Ceci leur permet de développer plusieurs habiletés reliées au marché du travail. Ces parcours scolaires, bien que différents, sont une source de motivation et de persévérance pour les jeunes. »

Les profils

Cette offre de stages internes permet de faire des apprentissages concrets et stimulants pour des jeunes inscrits dans un des parcours de formation axée sur l’emploi. Ce parcours vise l’obtention d’un certificat de formation préparatoire au travail ou d’un certificat à un métier semi-spécialisé. Les élèves passent deux à trois jours en atelier dans le profil choisi et fréquentent leur polyvalente les autres jours de la semaine tout au long de leur année scolaire.

Il existe les profils cuisine, construction, garage et lab-artistique.

Nouveauté pour l'année scolaire 2023-2024

Pour l’année scolaire 2023-2024, quatre profils-stages seront encore offerts: cuisine, bois-fab (auparavant le profil construction), métal (auparavant le profil garage) et lab-artistique.

L’édifice du centre de formation des Bâtisseurs de Saint-Joseph-de-Beauce accueille les profils bois-fab, métal et lab-artistique alors que le profil cuisine est offert en collaboration avec le Village Aventuria à Saint Jules.

Il est à préciser aussi que le profil bois-fab permettra de faire les apprentissages et de recevoir un CFMS comme assembleuse, assembleur d’armoires ou de meubles.