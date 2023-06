La forêt « La Rêverie » pour apprendre différemment

C'est sous un soleil de plomb que la direction, le corps professoral, les élèves et de nombreux parents d'élèves de l'école de Léry-Mgr-De Laval de Beauceville, ont officiellement inauguré, hier en fin d'après-midi, la forêt La Rêverie.

Il s'agit d'un lieu d’apprentissages et de découvertes pédagogiques, mis à la disposition de tous les élèves, qui a été aménagé dans le boisé, qui se trouve derrière le bâtiment scolaire, et accessible via la cour de récréation.

On y a construit différentes installations reliées par un sentier : une agora pour vivre un enseignement ou une lecture de groupe, un plateau pour des jeux libres et de rôle, un champ de hamacs pour y faire de la lecture ou pour un moment de repos, des tables pour des travaux de groupe ou individuel et en hiver un sentier de raquettes et une glissade.

Le projet a été initié par deux enseignantes qui allaient dans la forêt avec leurs élèves de la maternelle et y ont vu un potentiel pour un nouvel espace d’apprentissage. Elles ont commencé par le nettoyage de la forêt avec l’aide de leurs élèves et ont ensuite créé les différentes zones avec le soutien de bénévoles engagés et d’hommes à tout faire.

« Pour les élèves, la forêt est un espace de vie qui leur permet de vivre des enseignements, des apprentissages et des découvertes, le tout dans un lieu stimulant » selon les responsables de l'initiative. Ce sont même les élèves qui ont trouvé l’inspiration du nom La Rêverie, par le biais d’un concours dans l’école.

Marché printanier

L’inauguration de la forêt s’est déroulée lors du marché printanier de l’école au cours duquel les élèves y ont vendu des objets artisanaux, des semis et des sucreries.

Ces produits étaient la résultante de plusieurs mois de travail où les jeunes, accompagnés de l’équipe-école, ont eu à utiliser non seulement leurs compétences en français et en mathématique, mais aussi leurs apprentissages technologiques, artistiques, communicatifs et collaboratifs pour mettre sur pied le marché. Ils ont même fait appel à des experts pour les accompagner.

Les fonds amassés par la vente des produits iront à des projets de classe et aux groupes participants.