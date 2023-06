Des fonds pour le financement de programmes de repas en milieu scolaire

La Fondation pour les enfants le Choix du Président, qui lutte contre la faim chez les enfants, vient d'annoncer qu’elle désire rejoindre encore plus d’élèves, partout au Québec, dont en Chaudière-Appalaches.

En effet, l'organisme souhaite doubler son impact dans la province en apportant un soutien financier aux programmes de repas en milieu scolaire des écoles d’ici lors de la prochaine rentrée scolaire.

Jusqu’au 30 juin, les écoles publiques du Québec peuvent s’inscrire au programme EnfantsFORTSmidables, qui comprend notamment des repas nutritifs et des saines collations pour les élèves. Les écoles participantes peuvent obtenir jusqu’à 15 000 $ pour l’année scolaire 2023-2024 afin de les aider à lutter contre l’insécurité alimentaire auprès des enfants.

De plus, les écoles qui s'inscriront pourraient aussi obtenir un montant supplémentaire pour l’achat d’équipements nécessaires à la prestation du programme ou pour apprendre aux élèves à cultiver et cuisiner les fruits et légumes.

Le réseau des Banques alimentaires du Québec, dans son plus récent bilan-faim, rapportait une augmentation de 20% des demandes d’aide alimentaire depuis 2021, alors que 34% des bénéficiaires sont des enfants.

Pour s’inscrire au programme EnfantsFORTSmidables, les écoles intéressées peuvent écrire à l’adresse courriel suivante: [email protected]