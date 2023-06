Valérie Chérétaki nommée coordonnatrice des communications et du recrutement 

La Direction du Cégep Beauce-Appalaches a annoncé ce matin, par voie de communiqué de presse, la nomination de Valérie Chérétaki à titre de coordonnatrice des communications et du recrutement.

Elle était déjà conseillère en communication depuis cinq ans au sein de l'établissement.

Bachelière en communication, rédaction et multimédia, Valérie Chérétaki possède plus de dix ans d’expérience dans le domaine. Elle a notamment assumé le rôle de conseillère aux communications pour Développement économique Nouvelle-Beauce et Beauce-Centre Économique, contribuant à la promotion économique de la région. Elle a également acquis des expériences dans le recrutement au Cégep de la Gaspésie-et-des-Îles.

« Mon parcours témoigne de ma passion pour les communications et mes valeurs rejoignent celles du Cégep Beauce-Appalaches. Mes expériences m’ont permis de comprendre et de naviguer dans des environnements de travail diversifiés. C’est avec enthousiasme que je poursuis ma collaboration au sein du Cégep Beauce-Appalaches dans ce nouveau rôle », a mentionné Mme Chérétaki.

« Sa connaissance du milieu, son bagage d’expérience en communication et ses compétences témoignent qu’elle est prête à assumer de nouvelles responsabilités et à continuer de contribuer au rayonnement du Cégep », a souligné de son côté la directrice générale de l’institution d'enseignement, Caroline Bouchard.