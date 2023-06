Campagne de financement du campus de Lac-Mégantic: 182 000 $ récoltés jusqu'ici

Organisée par la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches, la campagne de financement pour le campus de Lac-Mégantic amorce sa dernière ligne droite afin d'atteindre l’objectif initial de collecte de 200 000 $.

Jusqu'à présent, le cumulatif des dons se chiffre à 182 780 $, alors que près d’une vingtaine de partenaires importants ont apporté leur soutien financier à cette levée de fonds.

Parmi ceux-ci, on retrouve la MRC du Granit qui contribuera annuellement à raison de 80¢ par habitant de son territoire et ce, pour les cinq prochaines années. « La présence d’un cégep sur notre territoire assure une formation postsecondaire de qualité pour nos étudiants et étudiantes et vient certainement combler les besoins de main-d’œuvre dans les secteurs d’études offerts sur notre campus », a signalé la préfet, Monique Phérivong Lenoir.

Le Mouvement Desjardins est aussi très impliqué auprès de la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches: « Desjardins souligne son engagement dans le secteur de l’éducation en contribuant à enrichir la vie des personnes et des collectivités. La jeunesse c’est l’avenir de notre société », a soutenu Marie-Josée Bolduc, vice-présidente de la caisse Desjardins Lac-Mégantic-Le Granit.

Treize ambassadeurs et ambassadrices, tous d’anciens étudiants et étudiantes du campus de Lac-Mégantic, ont participé à la campagne, amorcée l'automne dernier, sous la coprésidence de Kathy Paré et Philippe Foley.

Il est encore temps de contribuer à cette collecte. Pour ce faire, il suffit de se rendre à l'adresse suivante: ceclm.cegepba.qc.ca/fondation-du-cegep-beauce-appalaches